Manzambi ficha por el Aston Villa tras lucir en el Mundial

Johan Manzambi en el Mundial 2026 con Suiza - Europa Press/Contacto/Amy Elle

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo suizo Johan Manzambi se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa inglés tras firmar este viernes su traspaso desde el Friburgo alemán, después de su gran rendimiento en el Mundial 2026.

"El internacional suizo de 20 años, que acaba de representar a su país en el Mundial 2026, se une al club tras el traspaso desde el Friburgo", anunció el conjunto de la Premier.

El Villa que dirige el técnico español Unai Emery, campeón esta pasada campaña de la Liga Europa precisamente en la final contra el Friburgo en Estambul, se hizo con los servicios de una de las revelaciones del Mundial, clave en la progresión de Suiza.

El joven extremo formado en el conjunto alemán, que fue elegido 'Mejor Joven' de la temporada en la Liga Europa, empezó el Mundial en el banquillo y se hizo un sitio en el once a base de desborde, goles y asistencias, pero por lesión se perdió el duelo de cuartos de final contra Argentina que costó la eliminación a Suiza en la prórroga.