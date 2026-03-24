Mapi León (Barça) recibe el alta y podrá jugar en Madrid

Archivo - Mapi Leon of FC Barcelona in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and DUX Logrono at Johan Cruyff Stadium on September 12, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Mapi León ha recibido este martes el alta médica y podrá viajar con la expedición del Barça Femení para jugar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina contra el Real Madrid, este miércoles a las 18.45 horas en el Alfredo Di Stéfano.

"La jugadora del primer equipo femenino María León ha recibido el alta médica", comunicó de forma escueta el club blaugrana a los medios, por lo que la defensa central estará ya a disposición de su entrenador, Pere Romeu, para este duelo de ida.

Así, las únicas bajas por lesión serán las ya conocidas, por ser de larga duración, de la centrocampista española y mejor jugadora del mundo Aitana Bonmatí (fractura de peroné) y de la también internacional española y central Laia Aleixandri (rodilla).

La lista de convocadas de Pere Romeu es la siguiente: Gemma, Cata Coll, Txell Font; Irene Paredes, Mapi León, Marta, Ona Batlle, Aïcha, Brugts, Adriana, Carla Julià; Sydney, Alexia, Patri, Serrajordi, Kika, Vicky López, Rosalía; Salma Paralluelo, Pina, Graham Hansen, Pajor y Fenger.