'Mapi' León y Jenni Hermoso vuelven a la selección para las semifinales de la Liga de Naciones

LAS ROZAS (MADRID), 17 (EUROPA PRESS)

La defensa del FC Barcelona 'Mapi' León es la gran novedad en la lista de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, una convocatoria a la que también vuelve la delantera Jenni Hermoso (Tigres).

La jugadora aragonesa era la última prácticamente del gran bloque de 15 internacionales que había renunciado en septiembre de 2022 a acudir a la selección hasta que no hubiese cambios estructurales y ahora retorna con la nueva seleccionadora tres años después.

Junto a ella, también destaca el retorno de Jenni Hermoso, cuya última presencia con la actual campeona del mundo se había producido en la ventana de octubre de 2024 y que desde entonces se había mostrado crítica con el proceder de Montse Tomé.

Más allá de estos dos nombres, destaca la llamada de Lucía Corrales, futbolista del London City inglés, y los regresos al combinado nacional de la delantera Eva Navarro (Real Madrid), campeona del mundo, y de la centrocampista Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), además de la portera Eunate Astralaga (SD Eibar).

Por otro lado, entre las ausencias más destacadas, además de la de la lesionada Patri Guijarro (FC Barcelona), está la de fijas desde hace varios años como Athenea del Castillo (Real Madrid) o Lucía García (Monterrey).

Sonia Bermúdez debutará como nueva seleccionadora el próximo viernes 24 de octubre en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, que se disputará en el Estadio de La Rosaleda de Málaga a las 20.00 horas. El partido de vuelta se jugará en el Gamla Ullevi de Goteborg el martes 28 a las 19.00

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar).

-Defensas: Ona Batlle, Mapi León e Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG) y María Méndez (Real Madrid).

-Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí y Vicky López (FC Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham City), Eva Navarro (Real Madrid) y Cristina Martín-Prieto (Benfica).