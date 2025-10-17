Mar Molné y Andrés García, oro y plata mundial en foso olímpico

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La española Mar Molné se adjudicó este viernes la medalla de oro en la modalidad de foso olímpico de los Campeonatos del Mundo de Tiro que se están disputando en Grecia, mientras que Andrés García completó un gran día con la medalla de plata en la final masculina.

La deportista catalana se desquitó de este modo del amargo cuarto puesto de hace uno en los Juegos Olímpicos de París y lo hizo a lo grande, dejando ya claras sus intenciones en una calificación en la que fue la mejor con 121+1, por delante de la italiana Silvana Maria Stanco, que sería su gran rival en la final a la que también accedieron Fátima Gálvez, quinta, y Beatriz Martínez, duodécima, lo que dio el título por equipos.

En la pelea por las medallas, Gálvez no pudo estar en liza y todo quedó en un mano a mano entre Molné y Stanco, que firmaron 14 de 15 en las primeras dianas. La tarraconense siguió con nervios de acero y acechando a la italiana antes de mostrarse perfecta en tres series y pese a fallar, Stanco también lo hizo. En la tirada final, la catalana volvió a ser certera para hacerse con el oro por 46-42 sobre la transalpina.

"No podía imaginarme esto tan pronto a tan corta edad, pero fue muy emotivo y estoy muy feliz por la victoria. Fue mi mejor regalo de cumpleaños, no podría ser mejor. Estaba apuntando con la escopeta y temblaba por todas partes, pero cuando vi el resultado, fue increíble", señaló la tarraconense, que el jueves cumplió 24 años.

Y en la modalidad masculina se alargó la fiesta del tiro olímpico español gracias a Andrés García, que se hizo con una brillante medalla de plata después de haber finalizado en la ronda de clasificación en la cuarta posición con 122 puntos.

Pero en la final, García afinó y fue aumentando sus opciones después de sólo tres fallos en las cinco primeras series. En las segundas cinco no estuvo tan fino, pero sus rivales ayudaron, aunque acabó claudicando con el croata Josip Glasnovic, el segundo en la ronda clasificatoria tras su hermano Anton y que fue casi perfecto en las últimas cinco series, por 44-39.