Marat Safin, sobre el coronavirus: "Todo estaba preparado para implantar microchips con las vacunas"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El extenista ruso Marat Safin, número del uno del mundo entre 2000 y 2001, ha asegurado que la situación actual de pandemia de coronavirus estaba "preparada" por hombres poderosos para poder instalar microchips en los seres humanos a través de las "vacunas", y ha advertido que estamos entrando en "un nuevo orden mundial".

"Creo que los microchips ya no estarán en los teléfonos, sino en implantes a través de las vacunas. Todo está en internet, no estoy diciendo nada nuevo", señaló en una entrevista a la web rusa Sports.ru a través de Instagram. "Es una situación preparada", añadió.

Así, consideró que el objetivo final es "la implantación de chips". "Todo estaba preparado. En 2015, Bill Gates dijo que tendríamos una epidemia, luego una pandemia, que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Luego realizaron una simulación en el Foro de Davos dos semanas antes de que el virus fuera conocido en el mundo. Mostraron cómo iría todo esto. No creo que Bill Gates sea adivino, simplemente lo sabía, y todos se estaban preparando", aseguró.

"¿Por qué comienza el 5G? Luego se introducirán los nanochips. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente está en pánico, como debe estar", dijo. "El 5G no es bueno para la salud humana. Si lo ponen en todas las ciudades, puede perjudicarnos", continuó.

El ruso, que lideró el ranking ATP durante nueve semanas entre finales de 2000 y principios de 2001, se encuentra actualmente en Moscú después de abandonar España tras decretarse el estado de alarma. "Estaba en España, pero el 16 -de marzo- decidí mudarme aquí. Impusieron el estado de alarma, ya era imposible; estuve allí durante una semana y decidí que debía irme", explicó.

Sobre su teoría de la conspiración, Safin aseguró que existen "hombres más fuertes" que Putin, Merkel y Trump, que son "los dueños del dinero, los dueños del mundo" y los que están dirigiendo esta situación. "¿Por qué deberían ser famosos? No tienen publicidad. Los Rothschild y los Rockefellers son los que están a la vista, pero hay quienes les respaldan. Puedes llamarles como quieras: masones, Illuminati, lo que sea. Todo esto se sabe. El Club de los 300, el Club de Roma", subrayó.

El tenista moscovita cree que ahora viviremos "de manera diferente". "Es el nuevo orden mundial. Creo que muchos han escuchado esto, puedes leer libros al respecto: Henry Kissinger, Brzezinski... Todo se describe allí", dijo. "Ya estamos siendo observados. Vas a YouTube e inmediatamente, te recomienda cosas para ver, en Netflix lo mismo. Todo se personaliza y crees que eliges tú", prosiguió.

Además, "poco probable" evitarlo. "No podrás volar a ningún lado, no obtendrás una visa, no podrás asegurarte. Podrán bloquear el dinero. Por cierto, en Nueva York el efectivo ya se ha cancelado, en las tiendas solo se puede pagar con una tarjeta. Habrá dinero virtual", concluyó.