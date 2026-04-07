El maratón tendrá su propio Mundial a partir de 2030

Archivo - 15 September 2025, Japan, Tokyo: Germany's Amanal Petros finishes second after behind Tanzania's Alphonce Felix Simbu in the men's final marathon in the 2025 World Athletics Championships in Tokyo. Photo: Oliver Weiken/dpa - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

World Athletics, el ente rector del atletismo mundial, anunció este martes que va a crear un Campeonato del Mundo de Maratón a partir de 2030, año en el que dejará de estar enmarcado como una de las disciplinas en los Mundiales al Aire Libre.

"El maratón seguirá siendo una disciplina en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2027 y 2029, pero a partir de 2030 se convertirá en un campeonato independiente. Desde 2031 en adelante, el maratón -o cualquier otra distancia de carrera en ruta- dejará de formar parte de los Campeonatos Mundiales de Atletismo", indicó World Athletic en un comunicado.

De este modo, este nuevo evento será "anual, con hombres y mujeres compitiendo en años alternos". "Se trata de un campeonato concebido en estrecha colaboración con quienes han convertido al maratón en el fenómeno global que es hoy en día, y los detalles completos de estas colaboraciones se anunciarán en los próximos meses", remarcó el organismo presidido por Sebastian Coe, que también confirmó que ha abierto conversaciones para que Atenas sea la primera sede en 2030.

"Estamos encantados de explorar la posibilidad de celebrar un Campeonato del Mundo de Maratón en Atenas, el lugar donde nació esta emblemática disciplina", declaró Coe. "Pocos eventos deportivos tienen la trascendencia y el impacto del maratón; que es a la vez una prueba de máximo rendimiento y una celebración de la participación masiva. Esta es una oportunidad para crear una celebración global dedicada al maratón, en un entorno que honre su legado y, al mismo tiempo, dé forma a un campeonato moderno que refleje la magnitud y el espíritu de la comunidad global de corredores", añadió.