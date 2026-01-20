Marc-André ter Stegen llega cedido al Girona FC hasta final de temporada

Archivo - Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and FC Barcelona at Estadio de Montilivi on September 15, 2024 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El alemán, con 423 partidos y 20 títulos en el Barça, refuerza la portería 'gironina'

El centrocampista Fran Beltrán también llega a Montilivi desde el Celta

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará hasta final de temporada en el Girona FC tras llegar todas las partes a un acuerdo que llevará a quien empezó la temporada siendo el capitán del FC Barcelona a Montilivi, en un movimiento del guardameta que era un secreto a voces y que este martes fue confirmado, sin quererlo, por su hasta ahora entrenador Hansi Flick mientras que Fran Beltrán también llega a Girona desde el Celta de Vigo.

"El Girona FC y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la cesión de Marc-André ter Stegen, que defenderá la portería rojiblanca hasta final de temporada", anunció el Girona FC en un comunicado.

Ter Stegen, de 33 años, era uno de los capitanes del FC Barcelona y llegó al club en julio de 2014. En sus primeras temporadas tuvo que convivir con el chileno Claudio Bravo bajo la dirección de Pep Guardiola, antes de asentarse como guardameta titular.

Desde entonces, solo las graves lesiones de rodilla le apartaron del once inicial, primero en favor de Wojciech Szczesny y, más recientemente, con la irrupción de Joan Garcia, que ha propiciado su salida del club blaugrana.

En su etapa como 'culer', el portero alemán lo ha ganado todo, con un palmarés que incluye una Liga de Campeones y seis títulos de Liga. Pero esas lesiones y esa falta de protagonismo, pese a tener contrato firmado hasta 2028, le ha llevado a aceptar la salida en calidad de cedido al Girona FC, donde presumiblemente jugará con Míchel, ante la irregularidad de Gazzaniga, con vistas a poder jugar con Alemania el Mundial de este verano.

Nacido el 30 de abril de 1992 en la ciudad alemana de Mönchengladbach, Ter Stegen es un portero formado en las categorías inferiores del Borussia Mönchengladbach, club con el que debutó en la Bundesliga con solo dieciocho años.

Ter Stegen ha disputado 423 partidos oficiales y ha sido protagonista en numerosos éxitos colectivos, tanto en competiciones nacionales como internacionales. El nuevo jugador rojiblanco ha ganado, entre otras, una Champions, seis campeonatos de Liga, seis Copas del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes como 'culer'.

"En cuanto a sus características técnicas, Ter Stegen es considerado un portero moderno, completo y con una gran capacidad de adaptación a diferentes modelos de juego. Destaca por su excelente dominio del juego con los pies, un aspecto fundamental para equipos que quieren iniciar la acción desde atrás, así como por su rapidez de reflejos y seguridad en situaciones de corta distancia", destaca el Girona de su nuevo portero.

Por su parte, el Barça se ha querido despedir de Ter Stegen, quien ha defendido la portería del primer equipo durante 11 temporadas y media. En total, hasta 20 títulos ha podido conquistar o levantar, algunos, como capitán: son 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 1 Liga de Campeones, 5 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

"423 partidos han dado para mucho, que hubieran sido más si no hubiera sido por la grave lesión que sufrió en la rodilla el 22 de septiembre de 2024. Para títulos colectivos, pero también para títulos y marcas individuales que se han colado en los libros de historia del Barça", aseguran desde el Spotify Camp Nou.

FRAN BELTRÁN, REFUERZO PARA LA MEDULAR

Por otro lado, el Girona FC ha llegado a un acuerdo con el Celta de Vigo para el traspaso de Fran Beltrán, que firma un contrato de cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030.

"Formado en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, debutó con el primer equipo madrileño con tan solo diecisiete años, consolidándose rápidamente como una de las grandes promesas del fútbol estatal en la posición de mediocentro", destacan de Beltrán.

Su rendimiento en el Rayo Vallecano le llevó a dar el salto al Celta de Vigo en el verano de 2018, club con el que ha acumulado una amplia experiencia en Primera División. En Balaídos, Beltrán se ha caracterizado por su regularidad, capacidad de trabajo, criterio con el balón e inteligencia táctica, actuando tanto como pivote defensivo como en roles más avanzados del centro del campo.

"Con esta incorporación, el Girona FC refuerza el centro del campo con un futbolista joven pero con recorrido en la élite, que aportará equilibrio, intensidad y conocimiento de la competición", asegura el club de Montilivi.