Marc Ballester continuará dirigiendo al FC Badalona Women la próxima temporada

Marc Ballester da instrucciones a sus jugadoras durante un partido del FC Badalona Women - FC BADALONA WOMEN

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Badalona Women, Marc Ballester, continuará dirigiendo al conjunto catalán la próxima temporada 2026-2027 después de lograr holgadamente la permanencia, según confirmó este martes el equipo de la Liga F Moeve.

El técnico barcelonés asumió el banquillo de manera interina el pasado mes de noviembre tras la destitución de Ana Junyent y su trabajo se notó en estos meses siguientes, con el FC Badalona Women salvado en la Liga F Moeve ya asegurada desde hace varias jornadas y asentado en la décima posición a falta de dos jornadas y alcanzando las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola, donde fue eliminado por el Barça Femení, al que arañó incluso un empate sin goles en la ida.

Tras tres temporadas como segundo entrenador del conjunto catalán, Marc Ballester afrontará su primera temporada completa al frente de un primer equipo desde el inicio de la pretemporada. "Poder empezar a construir el equipo desde la pretemporada y transmitir mi idea de juego desde el primer día. Durante estos meses se han visto aspectos que queremos potenciar con el objetivo de dar un paso más la próxima temporada", señaló en la web del club.

Por su parte, Ferran Cabello, Director Deportivo del FC Badalona Women, recordó que Ballester "llegó en un momento complejo y supo darle estabilidad al equipo y competir en escenarios muy exigentes". "Marc y su 'staff' técnico tienen la capacidad para llevar al equipo al siguiente nivel. Tenemos plena confianza en ellos para dar ese paso adelante", subrayó.

Finalmente, Pedro Iriondo, CEO del club, destacó el vínculo de Ballester con el proyecto. "Queremos seguir consolidando al club en la élite del fútbol femenino español y hacerlo con personas que conocen y sienten este club. Marc lleva años dentro de nuestra estructura y eso tiene un valor enorme. Su conocimiento del proyecto y del trabajo que hacemos con nuestra cantera, es clave para seguir construyendo desde dentro", recalcó.