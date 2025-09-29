Marc Bernal firma su nuevo contrato con el Barça hasta 2029

"El mejor Marc va a verse cuando toque, no hay prisa"

Asegura que le "debe todo" al Barça por sacarle "del pozo" con el anuncio de esta renovación

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Marc Bernal ha firmado este lunes su nuevo contrato con el club blaugrana, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros tras una adecuación de su contrato acordada entre ambas partes en septiembre de 2024, al inicio de su larga lesión, y sellada ahora que el jugador ha vuelto, después de 383 días, a poder jugar a las órdenes de Hansi Flick.

Hace un año el club anunció una adecuación del contrato del joven jugador de Berga, un fuerte mediocentro que jugó como titular en el primer año de Flick hasta que le llegó la lesión en la rodilla izquierda, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Una adecuación que, al ser entonces menor, era una declaración de principios.

Con la mayoría de edad y la recuperación de Marc Bernal, que volvió a jugar sus primeros minutos contra el Valencia el pasado 14 de septiembre, el centrocampista firma ya esa renovación de contrato para las siguientes tres temporadas, hasta junio de 2029, con una alta cláusula de 500 millones y como miembro absoluto del primer equipo.

Tras renovar en las oficinas blaugranas, al lado del presidente, Joan Laporta, Marc Bernal atendió a los medios y aseguró que está viviendo uno de los días más especiales. "Renovar es el sueño de todos los canteranos. Esta renovación es muy especial y espero que sea mucho años más", aseguró.

"Ha sido un año muy duro, pero desde que me lesioné me ha sorprendido la actitud de todos los compañeros y 'staff', que me han acogido muy bien. Saben lo duro que es para el jugador. Estoy muy agradecido, verles cada día ha hecho que me sea lo más leve posible", reconoció el jugador, totalmente agradecido.

Y ahora se marca como objetivo volver a ser él mismo y recuperar, sin prisas, su mejor versión. "Ahora mismo lo más importante para mí no es jugar, es coger ritmo. Poco a poco, todo a su tiempo porque es un proceso. El mejor Marc va a verse cuando toque, no hay prisa para eso", se sinceró.

De momento ya cuenta para Hansi Flick, que le va dando minutos. "El día que volví a jugar (contra el Valencia) fue un día muy feliz. Sabía que los siguientes partidos y meses serían de mucha calma, de ir aceptando los minutos que me toquen. Es un proceso largo, duro y todo se debe hacer con mucha calma", añadió.

Todo ello sin dejar de pensar en que tocó fondo cuando se rompió la rodilla. "La parte más dura fue al principio, cuando no podía ni caminar ni levantarme de la cama. Pasas momentos malos, pero cuando ya puedes caminar, correr, tocar balón... Te sientes persona. Valoras muchas cosas que no haces cuando las tienes", manifestó.

"Cuando el Barça me dijo que me iban a renovar, pasé de estar en el pozo a vivir algo muy especial, para mí y mi familia. Le debo todo al club", argumentó el de Berga. "Tengo que estar agradecido a Hansi. Me sorprendió desde el primer momento en que me vino a visitar al hospital. Ha estado encima mío durante todo el proceso", reconoció.

Tras cumplir este sueño de la renovación, quiere ganar títulos siendo importante y huye de las comparaciones con el exjugador y excapitán Sergio Busquets. "Acabo de cumplir un sueño y otro sueño es ganar muchos títulos más con este club y muchos años más. Y la etiqueta (de ser el nuevo Busquets) no me la pongo yo y no creo que sea así. Yo debo hacer mi camino, para mí no es presión", aseguró.