Marc Bernal y su lesión: "Fue jodido, había días que no tenía ganas de nada"

El centrocampista 'culer' confía en volver al inicio de la nueva campaña

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Marc Bernal ha asegurado que fue "jodido" afrontar la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le afectó al menisco externo, con días que no quería hacer "nada", pero asegura que está mejor y, a sus 18 años recién cumplidos, pensando en poder volver al equipo a principios de la siguiente temporada.

"¿Qué habría pasado sin la lesión? Es lo que me pregunto yo a veces. Pero, no sé. He aprendido mucho, sobre todo a ser fuerte e intentar no pensar cuando las cosas no van bien. Había momentos en que solo quería estar en casa y dormir todo el día. Fue jodido, había días que no tenía ganas de nada", reconoció en 'Barça One'.

"Al final tienes que sacar algo o alguien que te ayude para seguir luchando, porque es duro y largo. ¿Volver? Más o menos para principios de temporada, no en pretemporada. Estoy muy bien y todo va bien", añadió.

Bernal fue una de las sorpresas del inicio de este curso que acaba de acabar, al jugar de titular y dejando muy buenas impresiones en los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports. Pero esa dura y larga lesión de rodilla truncó sus planes y los de Hansi Flick, que se enamoró de su fútbol en la pretemporada.

"Flick me dijo, sobre todo, que confiara en mí, que hiciera lo que sabía hacer, que él ya confiaba en mí y me dio la oportunidad para poder jugar con 17 años el primer partido de Liga. No me lo creía", reconoció el joven jugador de Berga.

En cuanto a su generación, pues la comparte con talentos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, asegura que "lo que más" les define es cómo juegan a su edad. "Al final, la edad no importa y lo están demostrando. O sea, para mí, todos están a un nivel que nadie les puede parar", manifestó.

"Tengo que decirte que el primer partido, el del debut, los primeros minutos estaba nervioso. Es normal. Pero entonces, después de los minutos, o incluso en Vallecas, ya tranquilo. Y ellos, más aún, ya se les ve que no tienen sufrimiento", comentó sobre cómo vivió su debut.