Marc Bernal viaja a Madrid a la espera del alta médica para la vuelta del Atlético-Barça

Marc Bernal of FC Barcelona in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del FC Barcelona Marc Bernal entró este lunes en la convocatoria del conjunto azulgrana para el enfrentamiento de este martes (21.00 horas) ante el Atlético de Madrid correspondiente al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, en el que buscarán remontar la eliminatoria (0-2) para entrar entre los cuatro mejores equipos de la competición.

El futbolista catalán sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports (1-2) hace dos jornadas que le ha tenido apartado del terreno de juego desde entonces. Sin embargo, Hansi Flick le recupera para esta cita, aunque a falta de recibir el alta médica. Frenkie de Jong también forma parte de la expedición, ya recuperado.

Por su parte, el central español Pau Cubarsí es baja por sanción, ya que vio tarjeta roja al filo del descanso en el encuentro de ida en el Spotify Camp Nou, al igual que Raphinha y Andreas Christensen, que siguen con sus procesos de recuperación.

Así, la convocatoria la forman los porteros Wojciech Szczesny, Joan Garcia y Diego Kochen; los defensas Joao Cancelo, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Gerard Martín, Jules Kounde, Eric García, Álvaro Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri González, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Roony Bardghji.