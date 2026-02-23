Marc Ciria presenta un plan económico para generar 1.500 millones en cinco años para el FC Barcelona

Archivo - El economista y socio del FC Barcelona Marc Ciria en un acto en Barcelona - PRENSA MARC CIRIA - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marc Ciria, candidato a las elecciones del FC Barcelona, ha presentado, junto con el empresario y economista Iván Cabeza, un plan destinado a buscar la normalización económica y la recuperación de la salud económica y financiera del club, generando 1.500 millones de euros en cinco años.

Según indicó este lunes en nota de prensa 'Moviment 42', la plataforma que lidera Ciria para las elecciones al club catalán, la base para garantizar que este se mantenga en 'modo de emergencia' es seguir funcionando como "una institución deportiva y social de élite, con estabilidad y capacidad de planificación".

Para ello, la candidatura del economista ha diseñado el llamado 'Plan Ciria +1500', que consiste en generar 1.500 millones de euros de efectivo en cinco años de mandato, mediante ingresos, nuevas líneas de negociación, la racionalización del gasto y la optimización de los recursos propios.

Este plan se compone de varias áreas. La primera, 'Ingreso al área digital', proporcionaría más de 380 millones de euro, la segunda, 'Nuevas líneas de negociación y recuperación de Leo Messi', más de 290 millones, la tercera, 'Plan de alianzas internacionales', más de 240 millones, la cuarta, 'Reestructuración de deuda y reajuste de tipos de interés, a través de la emisión de bonos para generar un coste financiero estimado de más de 120 millones, la quinta, 'Reajuste del nivel de peso', más de 360 millones, y la sexta y última, 'Incremento del valor de los activos digitales (derechos de participación)', más de 110 millones.

"El 'Plan Ciria +1500' garantiza la calidad de la señal que requiere la explotación de la 'marca Barça', incrementando la rentabilidad de las verticales de negociación de eventos de actualidad con un margen reducido, considerando las noticias para adaptar el club a las demandas del mercado actual, ordenando y racionalizando la gestión administrativa del Club y el descenso de nivel, y revirtiéndolo", señaló 'Moviment 42'.