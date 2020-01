Marc Coma: "Ser copiloto de Alonso no me lo hubiera creído hace un año"

Publicado 04/01/2020 19:14:24 CET

Rally/Dakar.- Marc Coma: "Ser copiloto de Alonso no me lo hubiera creído hace un

Rally/Dakar.- Marc Coma: "Ser copiloto de Alonso no me lo hubiera creído hace un - TOYOTA GAZOO RACING - Archivo

"Hemos hecho kilómetros por todo el mundo, es la hora de la verdad" "El Dakar era ya una etapa pasada y encontrar esta ilusión me hace muy feliz"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cinco veces campeón del Dakar en motos Marc Coma cuenta ya las horas para hacer su debut en el Rally que este 2020 se disputa en Arabia Saudí en un nuevo rol, como copiloto de Fernando Alonso (Toyota), algo que "no hubiera creído" hace un año y para lo que llevan una "preparación intensa", para recuperar la "ilusión" por la prueba.

"Nueva faceta para mí, primero piloto de motos, después organizador y ahora copiloto de Fernando que hace un año no me lo hubiera creído, hubiera pensado si era una broma. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, una progresión buenísima, estamos sólidos, cómodos con el coche", dijo en declaraciones a los medios este sábado.

La 43ª edición del Rally Dakar comienza el domingo en Jeddah y, dentro de un escenario nuevo, tendrá el gran reclamo de la participación del doble campeón del mundo de Fórmula 1. "Toda preparación es poca, uno busca la máxima preparación. Ahora estamos en el punto de partida, es la hora de la verdad y veremos dónde estamos, cómo nos adaptamos. Hay muchas cosas nuevas, nuevo país, nueva reglamentación, el que se adapte mejor a esto tendrá una ventaja importante", afirmó.

"Sentimos que es el momento, después de una preparación tan intensa, donde hemos hecho kilómetros casi en cualquier parte del mundo, intentando conocer el coche, interpretar los tipos de terrenos que nos podemos encontrar. Ha sido un crecimiento constante y progresivo y ahora es el momento de competir con todo", añadió.

Coma reconoció la ilusión que despierta esta nueva aventura después del desencanto de los últimos años. "Yo estaba ya un poco lejos de todo lo que era el Dakar, centrado un poco en mis funciones en KTM, ya era una etapa pasada. Al que le gusta el desierto y la navegación siempre tienes un ojo ahí, pero la realidad es que me llegó cuando estaba cerrando un libro. Y encontrar esta ilusión me hace muy feliz, cuando había vivido un contesto complicado como organizador, con desencanto con la carrera", afirmó.

El catalán se refirió al trabajo de los últimos meses y la relación con Alonso. "Hemos trabajado muy duro, hemos pasado muchas horas juntos, muchos kilómetros, y hemos disfrutado. Yo no conocía a Fernando, solo como fan, y creo que hemos tenido momentos muy buenos, los dos hemos aprendido de cada uno. Yo, donde conozco más la carrera, en la navegación e intentar aportar, él también ha aportado mucho y se crea una relación humana", comentó.

"Hemos tenido que crear un cierto lenguaje práctico para él entender y yo explicar todo lo que veo. Las habilidades de Fernando al volante están más que demostradas, tenía ganas de subir al coche con él para disfrutar de eso. Pero el desierto no lo conocía, las dunas, las pistas, las piedras y he intentado transmitir mi experiencia y ayudarlo a crecer. Depende de qué decía Fernando me costaba un poco por el respeto que le tienes, pero tu función es esa, si puedes identificar que el ritmo es alto o bajo, aportarle. Una relación de piloto y copiloto lleva su recorrido", zanjó.