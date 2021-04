Marc Gasol: "Las cosas cambian rápido en la NBA, pero estoy comprometido con el equipo"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pívot español de Los Angeles Lakers, Marc Gasol, ha asegurado que continúa "comprometido" con el equipo a pesar de que ya no cuenta con tantos minutos, aunque es algo "difícil de gestionar", y ha afirmado que tras estar ausente durante tantos partidos lo importante fue adaptarse "lo antes posible".

"Las cosas te llegan y tienes que adaptarte lo más rápido posible. Como te puedes imaginar, es lo que es. Así es la vida. Las cosas cambian y tienes que adaptarte lo antes posible. Cuando firmé por el equipo era para contribuir al equipo, especialmente a los dos principales jugadores, para ayudarles en su juego y que consiguiesen sus objetivos, que es el del resto: ganar otro campeonato. Eso no ha cambiado", señaló en declaraciones recogidas en NBA.com.

A principios de marzo, el de Sant Boi fue incluido en el protocolo de seguridad y salud de la NBA ante el coronavirus, que le hizo perderse nueve partidos; poco después, los Lakers ficharon como agente libre a Andre Drummond, que le arrebató el puesto de titular. "Las cosas cambian rápido en la NBA como me ha pasado a mí, pero estoy comprometido con este equipo", manifestó.

"Es algo difícil de gestionar porque voy a estar fuera de la rotación en algún punto y eso nunca es fácil. Cuando eres jugador quieres jugar, quieres contribuir, especialmente cuando te uniste por esa razón, pero ya veremos", añadió.

Sin LeBron James ni Anthony Davis, la importancia de Gasol en el equipo podría aumentar de cara a los 'Playoffs'. "Cuando no estás en el Plan A ahora mismo, sino en el C o D, pero como dije, tienes que aceptarlo porque es tu trabajo y es lo que firmaste hacer, pero nunca es fácil de aceptar, especialmente cuando preguntas si has hecho algo mal", subrayó.

"Tratas de hacer todo por el equipo, no te preocupas por las estadísticas, los tiros que realizas o los rebotes que capturas, sino de cerrar bien a tu hombre, hacer la mejor jugada posible y ayudar a todo el mundo ahí fuera. No es fácil, pero te tienes que aceptarlo, así es la vida. O lo tomas como un reto o pasas a la siguiente cosa", expresó.