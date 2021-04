Marc Gasol: "Mi situación no es la ideal para nadie"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Marc Gasol ha asegurado que su situación en Los Angeles Lakers, donde goza últimamente de pocos minutos, "no es la ideal para nadie", aunque ha asegurado que tratará de estar siempre "listo" para cuando el entrenador Frank Vogel decida contar con él, como en la derrota de esta madrugada ante Dallas Mavericks (108-93).

"No es la situación ideal para nadie. Estar en esta situación y no jugar en unos cuantos partidos a nadie le gusta, pero es lo que quiere el entrenador y haremos lo que tengamos que hacer. Los días que no está planeado que juegues no es lo ideal, como jugador siempre quieres saber cuándo y cuánto vas a jugar. Somos un equipo profundo y si el entrenador quiere poner a 3 hombres o 2 para un puesto va a llevar mucho tiempo", declaró.

En el partido, Andre Drummond volvió a ser titular y el pívot catalán, también relegado esta temporada por Montrezl Harrell -que no jugó esta madrugada-, solo dispuso de 18 minutos. "Es una decisión de los entrenadores. El entrenador te lo puede decir justo antes del partido, nunca se sabe. Como jugador siempre tienes que estar listo, hacer las mismas cosas que sueles hacer y prepararte a ti mismo si vas a jugar mucho, pero a veces no sucede así. No me preguntes, yo solo trabajo aquí", bromeó.

"Es lo que hay, pero estoy contento de que el entrenador me dejase jugar hoy. Una vez que recibes un par de balones y entras en el ritmo del partido y la adrenalina se dispara estás mejor. El acondicionamiento es el que es, tratas de hacer ejercicios pasivos para moverlo un poco, pero no hay mucho que hacer", prosiguió.

El de Sant Boi valoró el desarrollo del choque. "En la primera parte creo que estuvimos atacando y consiguiendo buenas defensas y en la segunda no conseguimos tantas. No llegamos apenas hasta la pintura en la segunda parte, no hicimos que su defensa colapsase y sobreayudara y la bola no se movió tampoco. Ellos hicieron su trabajo ajustando, nos dejaron tirar en esos 'pick&pops' y tenemos que hacer un mejor trabajo en bloquear y ayudando a los manejadores a llegar a la pintura", subrayó.

Por último, analizó la trayectoria reciente del esloveno Luka Doncic con Dallas Mavericks. "Luka es un gran jugador, aquí en la NBA tiene mucho más espacio que en Europa, él lo ha apreciado. En Europa todo está más apretado y difícil de leer la pista. En la NBA al haber más espacio, esos ángulos son mucho más fáciles de leer por el espaciado y donde está todo el mundo", finalizó.