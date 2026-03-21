Marc Márquez bate a Di Giannatonio en un apretado Sprint en Brasil

March 20, 2026, GoiÃNia, Brazil: MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait during the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil from March 20th to 22th, in Autódromo Internacional de GoiÃnia - Ayrton Senna, Brazil - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha firmado este sábado su primera victoria de la temporada 2026 del Mundial de Motociclismo al imponerse en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, segunda cita del calendario en un apretado duelo con el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), mientras que Jorge Martín (Aprilia) ha completado el podio.

El catalán, nueve veces campeón del mundo, ha tenido una dura batalla con el italiano, que ha arrancado en la primera posición y que ha abierto un hueco de más de un segundo, pero que no ha podido contener al de Cervera, que ha ido recortando hasta pasarle cuando faltaban tres vueltas y sujetar cualquier intento de adelantamiento.