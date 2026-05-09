Marc Márquez deberá operarse por una fractura en el pie derecho y no estará en Barcelona

93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha fracturado el quinto metatarso del pie derecho en una caída en la carrera al esprint de MotoGP de este sábado en el Gran Premio de Francia y deberá pasar por quirófano, lo que le impedirá correr el resto del fin de semana y participar en el próximo Gran Premio de Catalunya.

"Tras el accidente durante la esprint del Gran Premio de Francia y después de un chequeo médico y una radiografía, Marc Márquez fue declarado no apto por una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho. Volará a Madrid esta noche para someterse a una operación. No participará en el Gran Premio de Catalunya", confirmó su equipo, el Ducati Lenovo, en un comunicado.

En la penúltima de las 12 vueltas al Circuito de Le Mans, cuando rodaba séptimo, el de Cervera tocó la línea y sufrió un 'highside' que le provocó una aparatosa caída y que acabó con todas sus opciones de puntuar en una carrera corta que ganó el también español Jorge Martín (Aprilia).

El catalán llegó al box cojeando y ayudado por el doctor Ángel Charte, y posteriormente fue examinado en la clínica del trazado francés. Ahora, los de Borgo Panigale confirman que no podrá correr ni el resto del fin de semana ni en la prueba catalana, que se disputará del 15 al 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.