Marc Márquez domina las 'poles' y la Sprint de Sachsenring por delante de su hermano Álex

93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2026 MotoGP Motul Liqui Moly Grand Prix of Germany, Germany GP, on the Sachsenring circuit, from July 10 to 12, in Germany - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este sábado con autoridad por delante de Álex Márquez (Ducati) la carrera Sprint del Gran Premio de Alemania, undécima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP, y donde la 'pole position' para la carrera larga dominical igualmente será para el mayor de ambos hermanos.

En Sachsenring, la categoría reina abrió veda en busca de esa 'pole' para ambos días. Y como si compitiera en el jardín de casa, Marc Márquez se la llevó con 1:19.041 para hacer nuevo récord del circuito y quedar en la tabla de tiempos por encima de su hermano, que rodó en 1:19.102, y del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que corrió en 1:19.188.

A 11:34 para concluir la definitiva Q2, el también italiano Marco Bezzecchi tuvo un accidente en la curva nº 7 y se fracturó la clavícula izquierda. Franco Perona, director médico de Aprilia, confirmó a los micrófonos de DAZN que el piloto de Rímini se pierde este Gran Premio.

A continuación llegó el turno de Moto3, donde el santanderino Brian Uriarte (KTM) logró su primera 'pole' en dicha categoría pequeña con un 'crono' de 1:24.880; segundo terminó el argentino Marco Morelli (KTM), con 1:24.904, y tercero acabó el malasio Hakim Danish, con 1:24.909.

Respecto a la categoría intermedia de Moto2, hubo pleno de pilotos españoles en el top 4. El valenciano Iván Ortolá (Kalex) se adjudicó la 'pole' con 1:21.493, el madrileño Manu González (Kalex) fue segundo a 0.038 de distancia, el mallorquín Izan Guevara (Boscoscuro) fue tercero a 0.178 y el sanvicentero Daniel Holgado (Kalex) acabó cuarto a 0.227.

El plato fuerte sabatino iba a ser 'a priori' la Sprint, pero el dominio apabullante de Marc Márquez y el buen papel de su hermano menor provocaron que en los puestos cabeceros apenas hubiera emoción durante las 15 vueltas programadas al circuito. Di Giannantonio cedió un momento su tercera plaza, pero la recuperó ante el japonés Ai Ogura (Aprilia).

Los hermanos Márquez se escaparon pronto, nunca dieron opción a sus perseguidores y no vieron alteradas sus posiciones, lo que sirvió a Marc para recortar ocho puntos en la clasificación general del Mundial a Jorge Martín (Aprilia), quien arrancó noveno en parrilla y acabó sexto. El también madrileño Raúl Fernández, con otra Aprilia, terminó quinto.