Marc Márquez: "Mi estatus es distinto, tengo que aprender de Bagnaia"

BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Desmosedici GP25, MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Desmosedici GP25, portrait during the MotoGP 2025 Season Launch before the Thailand MotoGP Test on February 09, 2025 in Bangkok, Thailand - Photo Studio

BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Desmosedici GP25, MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Desmosedici GP25, portrait during the MotoGP 2025 Season Launch before the Thailand MotoGP Test on February 09, 2025 in Bangkok, Thailand - Photo Studio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó este jueves que siente "fuego" en su "interior" antes del inicio del Mundial de Motociclismo y que quiere "luchar de nuevo por el título" después de una positiva pretemporada en su nuevo equipo donde tiene claro que su estatus es "distinto" y en el que debe "aprender" de su compañero, el italiano Franco Bagnaia, al tiempo que aconsejó a Jorge Martín (Aprilia) que no tenga prisa en recuperarse y que respete su cuerpo porque él no lo hizo y lo pagó "muy caro".

"La primera carrera es especial, son mariposas distintas que sientes en el estómago y está bien porque en los últimos años no sentía ese fuego en mi interior y en este sé que estoy en el lugar adecuado o creo que estoy en el equipo correcto, en la moto correcta. Quiero luchar de nuevo por el campeonato y voy a darlo todo", aseguró Márquez en la rueda de prensa previa al inicio del Mundial en Tailandia.

El de Cervera reconoce que ha tenido "un buen invierno" y que desde que probó la Ducati en Montmeló (Barcelona) se sentía "bien". "Conforme iban pasando los días iba mejorando más si cabe las sensaciones y este de Buriram es, no el mejor, pero sí un circuito que me gusta", expresó tras haber sido hace unos días el más rápido en el trazado tailandés en el segundo test de pretemporada.

En el de Sepang (Malasia), el ocho veces campeón del mundo también se vio "rápido", pero dejó claro que "los test son los test y las carreras son las carreras". "Creo que hemos hecho un buen trabajo entre 'Pecco' (Bagnaia) y yo, contamos con una buena base, un buen equilibrio y creo que para mí tenemos la mejor moto para luchar por el campeonato", admitió.

"Mi experiencia me dice que, a veces, en el fin de semana de carreras todo puede cambiar y también es cierto que uno de los rivales a batir será mi compañero de equipo porque en los últimos cuatro años ha sido superbueno. Ha acabado segundo, primero, primero y segundo y eso es algo impresionante y a la vez yo también afronto una nueva experiencia y un nuevo rol porque, antes, cuando estaba en el Repsol Honda era el piloto que tenía más experiencia y más estatus, y siempre trataba de defender esa posición", añadió Márquez.

El piloto catalán considera que su estatus en el equipo oficial de Ducati "es distinto". "'Pecco' cuenta con mucha experiencia y tengo que aprender de él y tratar de ver qué es lo que va haciendo en el 'box' y tratar de ser rápido en la pista", apuntó.

En cuanto a la pelea por el campeonato, Marc Márquez ve "a todos los pilotos de Ducati en disposición de luchar por la victoria" porque comienzan con "una base similar", la de la moto de 2024. "Por supuesto, en el equipo de fábrica durante el año iremos trabajando muchísimo en distintos pequeños detalles en los que ya han empezado a trabajar los ingenieros siguiendo una línea que creo que va a ser mejor", indicó.

"Pero no podemos olvidar a Acosta, me gustaría decir a Martín, pero desafortunadamente no está aquí o Bezzecchi. La constancia será lo más importante y en una única carrera hay muchos pilotos que pueden ser rápidos y que pueden ganar una carrera", remarcó el piloto español.

ACONSEJA A MARTÍN QUE RESPETE SU CUERPO: "YO NO LO HICE EN EL PASADO"

En este sentido, lamentó lo sucedido al actual campeón, ausente los dos primeros Grandes Premios por lesión, algo que "desafortunadamente" forma parte de su deporte. "Entiendo un poco la situación, sobre todo porque después de coronarte campeón del mundo, tu motivación es seguir, tu grado de confianza es superior y a veces puedes no ver el límite", advirtió.

Por ello, envió "un mensaje" al madrileño en el que siguiendo sus "sentimientos" y "sensaciones" para recomendarle paciencia. "Sólo le dije 'respeta tu cuerpo'. Yo no lo respeté en el pasado y lo pagué muy caro. Me he limitado a decirle que si se pierde tres, cuatro, cinco o seis carreras, que no es nada. Es joven, cuenta con mucho talento y una carrera larga por delante, así que le deseamos una buena recuperación porque al final el número '1' tiene que defenderlo en la pista", subrayó.

Por su parte, se siente "preparado para luchar por el campeonato". "Luego, esto es superlargo y no sabes qué te deparará. En 2013, no me sentía preparado, así que podemos decir que en 2017, 2019, 2017 y 2020 sí, pero luego nunca sabes qué te va a deparar. La pretemporada ha sido muy buena, no sólo aquí sino también en Malasia, que para mí era más importante, y a partir de ahora veremos qué tal nos podemos adaptar a los distintos circuitos", recalcó.

También desea "compartir muchos podios" con Bagnaia. "Tenemos que pintar de rojo el campeonato al final de la temporada. Por supuesto, yo apostaré por el '93' y él por el '63', pero aparte de eso estamos en MotoGP y todo el mundo es superrápido y si esperas primero o segundo los fines de semana de carreras es que no sabes de qué va MotoGP. Creo que va a haber muchas peleas entre distintos pilotos en distintas condiciones. El campeonato es muy largo, pero cada carrera cuenta", recordó.

Finalmente, ante la posibilidad de superar en el número de victorias (90) al fallecido Ángel Nieto, Márquez, que suma 88, no escondió que sería "un gran hito". "Espero conseguir este número este año, pero, por supuesto, ya en el pasado se comparaban mis récords con los récords que iba batiendo de grandes nombres. Es siempre un placer y un privilegio y me siento superafortunado de estar ahí en esa mezcla con esos grandes nombres", sentenció.