Marc Márquez evita el quirófano pero se perderá dos Grandes Premios

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo de MotoGP, sufre dos pequeñas lesiones, fruto de su caída en la carrera del domingo del Gran Premio de Indonesia, pero seguirá "un plan de tratamiento conservador" y no tendrá que ser operado, aunque se perderá los Grandes Premios de Australia y de Malasia, ha confirmado este lunes el equipo Ducati.

"Después de someterse a varios exámenes médicos en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, se descubrió que Marc Márquez había sufrido una fractura en la base del proceso coracoides y una lesión de ligamento en el hombro derecho. El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier conexión con lesiones anteriores y también han confirmado la ausencia de un desplazamiento óseo significativo", informó el equipo italiano en un comunicado.

El de Cervera, que en Japón se proclamó matemáticamente campeón del mundo de la categoría reina por séptima vez, alzando su noveno título mundial, se fue al suelo el domingo en la primera vuelta de la carrera larga en Mandalika, después de tocarse con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

La caída le ocasionó una lesión en el hombro derecho, el mismo que tuvo que ser operado en varias ocasiones, y tras la carrera se le pudo ver con el brazo en cabestrillo. "No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato", afirmó entonces Márquez, que ese mismo domingo voló hacia Madrid para someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

A pesar de todo, el catalán no tendrá que pasar por quirófano. "El equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña y el doctor Ignacio Roger de Oña ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica el descanso e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura", señaló.

Además, Ducati ha desvelado también que Márquez no podrá participar en las dos próximas citas del calendario de MotoGP, el Gran Premio de Australia, del 17 al 19 de octubre en Phillip Island, y el Gran Premio Malasia, del 24 al 26 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang.