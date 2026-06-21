Marc Márquez gana en Brno y se mete en la lucha por el Mundial

93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, action during the 2026 MotoGP Monster Energy Grand Prix of Czechia, at Brno, from Junes 19 to 21, in Czech Republic - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Chequia, novena prueba del Mundial de motociclismo, para recortar distancias en la general de la categoría reina, en una cita marcada por la ausencia del líder Marco Bezzecchi (Aprilia), sancionado por agredir a un comisario de pista, penalización que también pudo aprovechar en parte Jorge Martín (Aprilia), noveno, para situarse a ocho puntos de su compañero.

El de Cervera, que partía cuarto y que terminó tercero en la esprint, asaltó la cabeza de carrera a falta de cinco vueltas y encabezó un podio en el que le acompañaron el japonés Ai Ogura (Aprilia) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), ganador el sábado. Así, celebra su victoria número 101 en el campeonato, la número 76 en MotoGP.

Con ello, se acerca a 40 puntos del todavía líder de la categoría, Bezzecchi, sancionado sin correr este domingo por agredir a un comisario de pista tras caerse en la esprint. El transalpino, además, ya siente el aliento de su compañero en el equipo oficial Aprilia, Jorge Martín, que se queda a solo ocho unidades después de concluir en el noveno puesto.

El de San Sebastián de los Reyes vio lastrada su actuación por una doble 'long lap' por provocar un accidente en Hungría que acabó con las opciones del propio Bezzecchi, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández. Además, el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) se afianzó en la tercera plaza tras acabar cuarto a solo una décima de Bagnaia.

Una vez apagados los semáforos, Marc Márquez se aupó a la segunda plaza, justo por detrás del 'poleman' Ogura, aunque Bagnaia tardó apenas dos vueltas en adelantar a ambos para situarse al frente de la carrera; el de Cervera aprovechó la pasada de su compañero al nipón para ganarle también la posición. Mientras las dos Ducati oficiales rodaban a ritmo de vuelta rápida, Martín realizaba la primera de sus 'long laps' de sanción.

Márquez, por su parte, seguía acercándose a su colega de garaje, y fue en la vuelta 16, a falta de cinco para el final, cuando lanzó el ataque para sobrepasarle y pasar a liderar la cita. Solo un giro más tarde, Ogura también dejaba atrás a 'Pecco' y comenzaba su persecución al vigente campeón del mundo. Se aproximó a medio segundo cuando restaba giro y medio para la bandera a cuadros, aunque el catalán aguantó el tipo y celebró su segundo triunfo consecutivo.

Por su parte, Joan Mir (Honda) completó el 'Top 5', justo por delante de Fermín Aldeguer (Ducati) y de Raúl Fernández (Aprilia), y Maverick Viñales (KTM) cerró la zona de puntos, decimoquinto. Pedro Acosta (KTM) no pudo concluir por un problema técnico en su moto en la vuelta final, lo mismo que le sucedió giros antes a Alex Rins (Yamaha).

ORTOLÁ ASALTA EL TRIUNFO DE MOTO2 EN LA ÚLTIMA VUELTA

En la carrera de Moto2, el español Iván Ortolá (Kalex) consiguió su primera victoria del curso tras adelantar al colombiano David Alonso (Kalex), 'poleman' del sábado, en la última curva de la última vuelta, todo a pesar de tener que cumplir una 'long lap' por provocar la caída de Dani Muñoz (Kalex) en Balaton Park.

El valenciano encabezó un podio en el que le acompañaron Alonso y el checo Filip Salac (Kalex), que se dio un baño de masas ante sus paisanos. El líder de la general, Manu González (Kalex), fue quinto y amplió la renta sobre sus principales rivales.

De hecho, el segundo del campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro), fue sexto y se sitúa ahora a 50,5 puntos de 'Manugas', con el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), noveno este domingo, a 56,5 unidades.

Dani Holgado (Kalex), que partía tercero, solo pudo ser séptimo, mientras que José Antonio Rueda (Kalex), Dani Muñoz (Kalex) y Alex Escrig (Forward), décimo, duodécimo y decimotercero, respectivamente, también sumaron puntos.

Sergio García Dols (Kalex) fue decimoséptimo; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo primero; Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo segundo; Ángel Piqueras (Kalex), vigésimo tercero; y Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo sexto. Arón Canet (Boscoscuro) sufrió una caída que le impidió terminar la carrera.

DANISH COMPLETA UNA SENSACIONAL REMONTADA EN MOTO3

Por último, el malasio Hakim Danish (KTM) protagonizó una espectacular remontada para llevarse la victoria en la carrera de Moto3, por delante de los españoles Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles (KTM), todavía más líder del campeonato después de que su principal perseguidor, Álvaro Carpe (KTM), terminase sexto.

El asiático se repuso a una penalización de 12 posiciones en la parrilla por rodar lento en la Q2 y clavó la estrategia para ponerse en cabeza en la última vuelta. Así, se convierte en el cuarto ganador distinto de la categoría pequeña en 2026.

Mientras, David Almansa (KTM) concluyó cuarto, y también acabaron en los puntos Adrián Cruces (KTM), Marcos Uriarte (KTM) y Adrián Fernández (Honda), duodécimo, decimotercero y decimocuarto, respectivamente. Jesús Ríos (Honda) terminó decimoséptimo y Joel Esteban (KTM) no pudo finalizar la prueba.

Con estos resultados, Quiles manda en la clasificación con 186 puntos, 65 más que Carpe (121) y 94 más que Uriarte (92), mientras que Almansa ocupa la cuarta plaza a 97 (89).