Marc Márquez: "La GP24.5 me aporta esa confianza que necesito, no sé dónde está el límite"

MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP25, portrait conference de presse, press conference during the 2025 MotoGP Qatar Airways Grand Prix of Qatar on the Losail International Circuit from April 11 to 13, in Lusail, Qatar - Photo Pau - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) tiene claro el salto que le ha supuesto del modelo GP23 al GP24.5 de la marca italiana, con una moto ahora que le "aporta la confianza" que le hace falta y de la que todavía desconoce "dónde está el límite".

"El paso que noto de la GP23 a la GP24 o 24.5 es muy grande y lo que necesito para mi estilo de pilotaje, que es esa entrada en la curva, con la GP23 me veía más limitado, mientras que con la GP24 o 24.5 me siento superbien y me aporta esa confianza que necesito", apuntó Márquez en rueda de prensa previa al Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España.

El de Cervera recalcó que con la actual Desmosedici "parece que aún puedes darle más y darle más y no sabes exactamente dónde está el límite". "Con la GP23 me caí muchas veces con gomas nuevas y en el 'Time Attack' estaba tratando de bregar y entender cómo extraerle el potencial. Con la de ahora sí que entiendo el potencial y ya veremos dónde podemos llevarla, continuaremos apretando. También tengo interés en entender esta moto y ver cómo funciona en circuitos distintos, como el de Jerez donde todo es más reducido, más estrecho", detalló.

Además, el catalán recordó que en 2020, antes de sufrir su caída en Jerez, su nivel era "increíble". "Ahora mismo me siento distinto, no es mejor o peor, me siento diferente, considero que voy rápido, pero aún resulta difícil entender dónde está el límite. En la Honda, después de pilotar durante 10 años ya entendía perfectamente dónde estaba y cuáles eran los puntos que tenía que mejorar, dónde tenía que atacar", subrayó.

"Con esta moto este año aún estoy descubriendo algunas áreas que he introducido un poquito en Catar y he tratado de mejorar en esas curvas a derecha. Y aquí trataré de continuar avanzando porque creo que puedo dar un pasito adelante en este sentido y luego ya veremos. Es diferente, no me atrevo a decir si mejor o peor", zanjó al respecto.

El ocho veces campeón del mundo dejó claro que "la satisfacción es la misma" que cuando pilotaba para Honda. "Recuerdo que cuando estaba pilotando en la Honda estaba luchando contra la moto, pero aún así estaba ahí. Y ahora con Ducati, a nivel físico es más fácil porque puede ser exigente, pero piloto muy suave, muy fino, y eso hace que me sienta más relajado", remarcó.

"Y como equipo en Ducati estamos tratando de continuar trabajando y mejorando porque no podemos dormirnos porque los competidores llegarán y están mejorando, así que esto es lo mejor de Ducati, que los ingenieros siempre quieren más y más y más, y aunque haya un pequeño problema, tratan de arreglarlo lo más rápido posible", agregó.

Por todo esto, "Ducati tiene la mejor moto de la parrilla y está teniendo unas grandes prestaciones en todos los circuitos y en todas las condiciones". "Esto es superimportante, pero como hemos visto en Catar, KTM también estaba ahí con Maverick (Viñales) que, sí, que tuvo el tema de la presión de los neumáticos (por lo que fue sancionado y perdió el segundo puesto) y lo que quieras, pero estaba ahí", advirtió Márquez, que sabe que sería "superimportante" para la fábrica italiana igualar este fin de semana el récord de 22 victorias consecutivas de Honda.

ELOGIOS A SU HERMANO ÁLEX

El Mundial de la categoría de MotoGP tiene a los dos Márquez en cabeza, una disputa deportiva que no cree que vaya más allá. "Por supuesto que somos hermanos y nos ayudamos. Yo quiero lo mejor para él y él espero que también me desee lo mejor, pero al final sabemos que si yo le ayudo a él y él me ayuda a mí seremos más fuertes sobre la pista y esto es lo más importante", comentó.

"Pero aparte de eso, para mí lo que está haciendo Álex resulta increíble. Yo esperaba honestamente que el principal Rival fuera 'Pecco' (Bagnaia) porque tenemos la última versión de la 24.5 y Ducati está trabajando y está mejorando y no sé qué recibirá Alex, pero lo que él está haciendo es increíble", elogió de su hermano con el que compartió rueda de prensa.

De cara al Gran Premio de España, confesó que es "especial para la afición española" y que ya tiene "la experiencia para gestionar" la situación de correr ante ella. "Trataremos de organizar bien el fin de semana para tener un buen rendimiento sobre la pista porque a veces los horarios son superapretados y es importante ser capaces de controlar la motivación, la energía y todos estos elementos", advirtió.

"Venimos en un buen estado de forma y sé que llegamos a un circuito que es completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora, estrecho, pequeño, distinto estilo de pilotaje. 'Pecco' ha ganado aquí los últimos tres años así que será uno de los contendientes, sin duda", expresó el líder del campeonato.

Finalmente, sobre su compañero de equipo, reconoció que cuando llegó a MotoGP tuvo "al mejor profesor", Dani Pedrosa, cuyo estilo de pilotaje era "supersimilar" y al que trataba de "emular, aunque en algunos casos era imposible porque su técnica es increíble", y que ahora es una situación distinta con Bagnaia que hace "algunas cosas distintas" y usa "los elementos de manera diferente", pero al que intenta "copiar en algunos pequeños aspectos para mejorar" su propio estilo.