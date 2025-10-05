Marc Márquez se lesiona la clavícula derecha: "Ha salido barato"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) se ha lesionado la clavícula derecha, precisamente del brazo operado, en una caída en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia tras un toque con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), y viajará a Madrid este mismo domingo para someterse a pruebas médicas que confirmen si hay o no rotura.

"No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato. Parece que los ligamentos de la clavícula están rotos. Vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo perfecto, a ver qué hay", señaló este domingo al micrófono de DAZN de Izaskun Ruiz con el brazo en cabestrillo.

Tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en Japón, el de Cervera no tuvo una buena toma de contacto con Mandalika, uno de los dos circuitos del campeonato en los que todavía no ha conseguido ganar. El viernes sufrió dos caídas durante los entrenamientos y tuvo que pasar por la Q1.

Quedó séptimo en la carrera al esprint, y este domingo vio cómo en la primera vuelta, en la curva 7, Bezzecchi se lanzó sobre él y ambos acabaron en la grava, quedándose fuera de carrera. El catalán cayó sobre su hombro derecho, el que ha tenido que operarse varias veces.

"Son cosas que pasan en las carreras, un día te pasan a ti y otro día le pasan a otro. Pensé que iba muy rápido este fin de semana. (Bezzecchi) Me ha tocado la rueda de atrás, son cosas que pasan en las carreras. Me ha venido a pedir disculpas. Ahora toca llega a Madrid. En el tiempo que digan los doctores, estaremos recuperándonos", continuó.

Antes, el doctor de MotoGP, Ángel Charte, atendió a DAZN para afirmar que Márquez estaba "tranquilo y con ligero dolor". "Ha sido un traumatismo directo en el hombro del brazo afectado y que en principio se ve que hay una pequeña fractura. Pero también cierta confusión en el aspecto de que ese brazo ya fue operado, con lo cual hay una serie de cuestiones que pueden también de alguna manera disimular el diagnóstico", indicó.

El médico explicó que la incógnita se resolverá en Madrid. "La única manera de hacer el diagnóstico total es con un escáner y ver exactamente lo que hay. Él está bien, está consciente y con el TAC sabremos si es quirúrgico o no es quirúrgico", finalizó.