Marc Márquez: "Me encanta Austin, pero no he ganado en los últimos cuatro años"

Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó el objetivo de "encontrar" su nivel en las próximas carreras, empezando por el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana en Austin, donde tiene siete victorias aunque la última de 2021, y rivales como Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio que están más en forma.

"El año pasado comenzamos el Campeonato de otra manera, en un mejor estado de forma, pero paso a paso tenemos mejores sensaciones y mejor comprensión de la moto. Ese es el objetivo, sobre todo aquí en Austin, es un circuito que se ajusta bien a mi estilo pero que es muy exigente. Trataré de encontrar mi nivel", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.

El vigente campeón confesó que está buscando esas sensaciones mejores tras dos carreras. "Estoy buscando las sensaciones, que me permitan ser más constante. Como hemos mostrado en la qualy, tenemos la velocidad pero tenemos que encontrar la regularidad y conseguir que salgan fácil los tiempos", apuntó.

"Es un circuito que me encanta, pero no he ganado en los últimos cuatro años, tengo que entender la situación, la forma de mejorar, Marco está mostrando una gran velocidad, está liderando el campeonato es el favorito. Fabio también se encuentra en un estado de forma rápido, trataremos de concentrarnos en nuestro trabajo y encontrar el 100%", añadió.

Por otro lado, Márquez insistió en el nivel de un Bezzecchi líder del Mundial y ganador de las últimas cuatro carrera. "Cada carrera es importante. Cuando hablamos de Marco, que gana de manera fácil en Tailandia y Brasil, es difícil pararle los pies. Ahora tengo que ser paciente", afirmó.

Además, el de Cervera habló del COTA, escenario esta semana de la tercera cita del Mundial. "Que tenga 20 curvas es como tres estilos distintos de pilotaje en una misma vuelta. Lo más difícil es el sector 1, cada vuelta es distinta", apuntó, dando por buena la experiencia del nuevo trazado de Brasil la semana pasada, pese a distintos problemas, para "salvar el fin de semana" de forma segura.