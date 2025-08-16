Marc Márquez: "Me preocupaba más la esprint que la carrera larga"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha reconocido que le "preocupaba más" lo que sucediese este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de Austria, en la que se hizo con la victoria, que lo que ocurra en la carrera larga, y ha explicado que le han podido "las ganas" en la clasificación, donde ha sufrido una caída que le obligará a volver a salir cuarto este domingo.

"En la clasificación me he equivocado, he querido forzar demasiado; he pasado por la pizarra y he visto que era cuarto y se me han acumulado las ganas. He apretado más de la cuenta en ese primer sector. El salir cuarto penaliza un poquito, se ha visto en la esprint, pero a la que se me ha calentado la goma de delante me he tenido que dejar ir un poquito. He tenido que volver a atacar cuando ha bajado el neumático trasero. Me preocupaba más la esprint que la carrera larga porque tenía menos tiempo de reacción, pero, una vez, la salida será crucial", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de las dificultades, el de Cervera conquistó su victoria número 12 en las 13 carreras cortas celebradas hasta ahora en 2025. "Dan igual los récords y los puntos, lo importante es seguir sumando para conseguir el objetivo principal y prioritario, que es el título", manifestó.

Todo en una jornada en la que ha podido probar el nuevo doble de control de estabilidad en la Ducati. "Afecta muchísimo cuando vamos en máxima inclinación, no deja que se vaya lateralmente la moto. Es más fácil pilotar, porque vas en el control e incluso con el neumático gastado cuesta más marcar la diferencia. Es una ventaja técnica que debemos utilizar porque los otros han dado un pasito", subrayó.

Por último, respecto a la carrera del domingo, resaltó que "lo que es vital es la salida". "Hoy solo tenía un piloto delante. Si mañana los otros salen normal, tendré tres pilotos delante. Alex tiene que cumplir con una 'long lap', así que habrá uno menos. Pero tanto Bezzecchi como 'Pecco' han tenido un buen ritmo en el entreno libre de esta mañana; no sé qué les ha pasado en la esprint, pero seguro que mañana estarán ahí", finalizó.