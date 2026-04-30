Marc Márquez: "En MotoGP he aprendido que el talento solo no gana campeonatos"

Marc Márquez firma como embajador de marca de Verisure - VERISURE

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de seguridad Verisure ha anunciado este jueves un acuerdo con el piloto español de MotoGP Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, para que se convierta en nuevo embajador de la marca, dentro de su estrategia de crecimiento y consolidación a nivel internacional.

Según informó la empresa en un comunicado, la alianza busca potenciar la visibilidad de la marca, que cuenta con cerca de 6,2 millones de clientes en todo el mundo y protege 2,2 millones de hogares y negocios en España.

Con este acuerdo, el logo de la compañía ya luce en el casco del piloto desde el pasado Gran Premio de España de MotoGP, celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Verisure explicó que esta colaboración se sustenta en el paralelismo entre el motociclismo de élite y su modelo de protección, basado en la combinación de tecnología avanzada, equipo humano especializado y capacidad de reacción inmediata ante situaciones críticas, elementos que también definen la competición al más alto nivel.

La directora de Marketing de Verisure España, Nina Llordachs, destacó que Marc Márquez representa "a la perfección" el ADN de Verisure. "Nos vemos reflejados en su personalidad, pero también en su capacidad de respuesta y en su apuesta por combinar tecnología y equipo humano para ser el número uno", y añadió que "contar con él como embajador es un orgullo y una gran oportunidad para amplificar aún más la marca".

Por su parte, Marc Márquez aseguró que está "muy ilusionado y orgulloso" de unirse a la compañía y subrayó que se identifica "mucho con ese propósito y esa ambición". "En MotoGP he aprendido que el talento solo no gana campeonatos: lo que marca la diferencia es el equipo, el método y la capacidad de reaccionar en segundos. Cuando tecnología, equipo y reacción se alinean, llegan los resultados, y esa forma de trabajar es la que compartimos", concluyó el catalán.