Marc Márquez pone fin a su temporada

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) no correrá más en esta temporada 2025 del Mundial de Motociclismo debido a que no estará totalmente recuperado de la lesión en su hombro derecho que se produjo en el Gran Premio de Indonesia y por la que fue operado la semana pasada.

Según informó este jueves su equipo, el de Cervera se sometió a una nueva revisión médica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid), donde los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger "confirmaron que no podrá volver a la pista para las últimas carreras de la temporada y se perderá el Gran Premio de Portugal, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y la jornada de entrenamientos en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste del 18 de noviembre".

El equipo médico que supervisa la recuperación del nueve veces campeón del mundo subrayó que "la evolución clínica de la fractura de coracoides y la lesión de ligamentos es positiva" y que "se desarrolla con normalidad", pero que el catalán "tendrá que pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado antes de comenzar la rehabilitación, por lo que es imposible pensar en su regreso a la competición este año".

"Desde que supimos del diagnóstico de la lesión, sabíamos que las posibilidades de que Marc estuviera en Valencia para el Gran Premio y el test eran muy bajas. Es una pena, porque para nosotros es muy importante tenerle en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es recuperarse y volver al cien por cien para la próxima temporada. Apoyamos plenamente la decisión y estamos convencidos de que no correr más riesgos es la mejor opción para todos. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta con nosotros", apuntó Luigi Dall'Igna, director General de Ducati Corse.

Por su parte, Marc Márquez reconoció que, "analizando toda la situación", no volver a subirse a la Ducati en lo que resta de año es "la mejor manera de actuar", siendo "inteligente y coherente" de cara a "respetar el momento biológico de la lesión", aunque eso signifique que se pierda los Grandes Premios que restan y el siempre importante test de postemporada.

"Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mis músculos al cien por cien y estar listo para 2026. Esto no debe eclipsar ni hacernos olvidar el gran objetivo que logramos este año que es volver a ser campeones del mundo, y pronto lo celebraremos todos juntos. Gracias a todos los aficionados por sus amables mensajes, a Ducati y a todos los patrocinadores por su apoyo y comprensión", sentenció el piloto español.

Ducati Corse indicó igualmente que anunciará en las próximas semanas quién sustituirá a Marc Márquez para los dos últimos Grandes Premios de 2025. En Australia el pasado fin de semana y en Malasia este próximo el elegido fue el italiano Michele Pirro.