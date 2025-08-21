Marc Márquez quiere su séptimo doblete consecutivo en el estreno en Balaton Park

Archivo - Marc Marquez of Spain and Ducati Lenovo Team during day 1 of the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France on May 9, 2025 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) afronta este fin de semana el Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de Motociclismo 2025, con el objetivo de lograr su séptimo doblete consecutivo y seguir agrandando su ventaja de 142 puntos en el campeonato, en el estreno del Circuito del Parque Balaton, que promete grandes emociones al ser un territorio desconocido para la mayoría de equipos.

El piloto catalán llega a Balatonfokajár (Veszprém) tras vencer por primera vez en su carrera en el Gran Premio de Austria, dejando únicamente Mandalika (Tailandia) y Portimao (Portugal) como las únicas dos pistas donde no ha logrado el triunfo. Márquez intentará que el Circuito del Parque Balaton no se una a esta lista y vencer en el regreso 33 años después de MotoGP a Hungría.

El ocho veces campeón del mundo empezará el fin de semana con la ventaja de ya haber rodado en el asfalto húngaro, ya que Ducati organizó un test privado en el Circuito del Parque Balaton a principios de este mes de agosto. Además, el '93' es un experto en adaptarse rápido a condiciones desconocidas, por lo que parte como gran favorito para llevarse la victoria, tanto en la carrera del sábado como en la del domingo.

Con el objetivo de evitarlo, llega el piloto italiano de Aprilia, Marco Bezzecchi, quien sigue en un gran estado de forma, como demostró en el pasado GP de Austria, acabando la carrera larga en la tercera posición. Por delante terminó Fermín Aldeguer (Ducati) que espera obtener un nuevo gran resultado tras su espectacular remontada del pasado domingo.

Por otro lado, tanto Álex Márquez (Ducati), a 142 puntos de su hermano en la general, como Pecco Bagnaia (Ducati) buscarán redimirse después de un fin de semana para olvidar. El italiano acabó desesperado con su moto y espera obtener un mejor rendimiento para poder luchar por la victoria, que se le resiste desde el GP de Estados Unidos, disputado el pasado mes de marzo.

El que también intentará recuperar sensaciones es Jorge Martín (Aprilia) tras su caída sin consecuencias en el Red Bull Ring. El actual campeón del mundo buscará acercarse a los puestos delanteros, en el que será su tercer fin de semana después de regresar de su lesión.

El regreso de Hungría a MotoGP no será el único del fin de semana, ya que Aleix Espargaró (Honda) volverá a subirse a la moto para sustituir al piloto tailandés Somkiat Chantra, quien sigue recuperándose de su lesión en el ligamento de su rodilla derecha. También competirá su hermano Pol Espargaró (KTM) en el lugar del lesionado Maverick Viñales.

En Moto2, el español Manu González (Kalex) buscará resarcirse del abandono por problemas mecánicos sufrido en la última carrera. El piloto madrileño deberá obtener un buen resultado para mantener su ventaja respecto a Arón Canet (Kalex) y Diogo Moreira (Kalex), quien viene de lograr el triunfo en el Gran Premio de Austria.

Mientras que en Moto3, el español Ángel Piqueras (KTM) luchará por lograr su segunda victoria consecutiva y acercarse un poco más a José Antonio Rueda (KTM). El sevillano tan solo pudo acabar en quinta posición en el Red Bull Ring, aunque cuenta con una ventaja de 71 puntos, que intentará ampliar este fin de semana en el Circuito del Parque Balaton.