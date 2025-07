Marc Márquez, sobre una reconciliación con Valentino Rossi: "No depende solo de mí"

13 July 2025, Saxony, Hohenstein-Ernstthal: Spanish motorcycle racer Marc Marquez of the Ducati Lenovo Team competes during the MotoGP race at the German Grand Prix at Sachsenring. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) dejó claro que una reconciliación con el expiloto de motociclismo Valentino Rossi "no depende solo" de él, por lo que es la gente que "tiene que aportar algo" es la que quiere tener "de cara".

"Cuando una cosa no depende solo de uno, no puedes decir, 'tengo interés'. Repito, la gente que me tiene que aportar algo es la que quiero tener de cara", zanjó el catalán en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press, con motivo de sus 200 Grandes Premios en MotoGP.

Los rifirrafes con Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo -siete en MotoGP-, fueron habituales en la recta final de la carrera de 'The Doctor', aunque superarlo no es un objetivo para Marc Márquez. "Nunca me he fijado en un número. Tú no puedes llegar a un número, antes tienes que llegar al número anterior. Y es ahí donde nunca me he fijado un número de victorias, por ejemplo", expresó tras lograr los 68 triunfos en la categoría reina.

"Pero llegar a 89 lo veo difícil, honestamente, porque son muchas victorias. Llegar a siete Mundiales de MotoGP, lo veo más fácil que llegar a las 89 victorias, o más factible, fácil no hay nada", agregó sobre los récords del italiano.

Márquez tuvo las suyas "con Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo, con Valentino Rossi", pero es porque "son compañeros de profesión, pero son rivales". "Y lo que destaco más o de lo que me siento orgulloso es que cuando llegas con 20 años es fácil que todas esas declaraciones -contra él- te puedan afectar. Y no me afectaron, ni en el carácter ni en la manera de pilotar. Porque no sabía hacerlo de otra manera. Y que te digan cosas malas me motiva", recordó de sus inicios en la categoría.

Evidentemente aprendí mucho de Dani, porque era compañero de equipo, he aprendido lo que se tiene que hacer para ir rápido. Intentaba pilotar como él, pero con más fuerza y un poco más agresivo. Luego he aprendido a gestionar carreras como las gestionaba Valentino, a intentar hacer el modo martillo como lo hacía Lorenzo, pero no puedes copiar a un rival. Tienes que intentar acercarte a sus puntos fuertes, pero pilotar a tu manera", añadió.

Precisamente, en ese primer año en MotoGP en 2013 "no era consciente de dónde estaba", y le ayudó a "no sentir ni la presión". "Es verdad que recuerdo la impresión de ver a Pedrosa, 'The Doctor', eso impresiona mucho, porque es la primera vez que estás conviviendo con tus ídolos", comentó sobre su primera parrilla en la MotoGP.

"Me sigo reconociendo en las ganas y la pasión. Evidentemente han cambiado muchas cosas, maduras, vas mejorando, van pasando cosas, pero estás madurando como persona también delante de cámaras, entonces vas cambiando también tu carácter, que es normal, pero el ADN, las ganas, el darlo todo, no se cambia. Lo puedes gestionar, manipular un poquito, intentar controlar, pero eso es lo que me mueve, la pasión", dejó claro.

Además, Marc Márquez abordó la situación actual con su hermano Álex, con el que mantiene un duelo por el título de MotoGP. "Evidentemente, la familia va por delante de todo, la familia va por delante de una competición. Hemos tenido la suerte que nos han educado así. Y sí, mi hermano, por él mato. A mi hermano siempre lo defenderé", dejó claro.

"Eso es lo más difícil y no te lo voy a negar. Es un hermano que es mejor amigo, con el que te llevas fenomenal, pero hablando la gente se entiende. Y desde la primera carrera, yo lo veía venir, si nos tenemos que pasar, nos pasamos. Y si nos caemos juntos, somos hermanos igual, y vamos a seguir y la semana que viene hay otra carrera. Y se quedó así, hablado", afirmó.