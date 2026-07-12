Marc Márquez reina en Sachsenring y aprieta al líder Martín

July 12, 2026, Italy: Foto IPP/Enrico Schiavi.Oberlungwitz 12-07-2026.MotoGP Gran Premio Motociclismo di Germania 2026.Warm-Up.nella foto: Marc Marquez - Ducati Lenovo Team - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) logró dominando de principio a fin la victoria en el Gran Premio de Alemania, undécima cita del campeonato, el décimo triunfo del de Cervera en Sachsenring en la categoría reina, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia) y el español Raúl Fernández (Aprilia).

Sachsenring es el jardín de Marc Márquez. El catalán fue, como el sábado, el mejor y más rápido en el trazado alemán y cruzó primero la línea de meta -con el exfutbolista germano Lothar Matthäus ondeando la bandera a cuadros- por décima vez en su carrera en MotoGP, convertido ya en el 'rey' de Sajonia, para firmar un fin de semana perfecto en territorio alemán.

Además, Marc Márquez igualó en Sachsenring el récord en un mismo trazado del piloto italiano Giacomo Agostini, que logró un total de 10 victorias en la categoría de 500cc en el circuito de Imatra, en Finlandia, entre 1965 y 1975.

Es la tercer victoria en las últimas cuatro carreras para un Marc Márquez que llegó a estar a más de 100 puntos del liderato tras un inicio complicado por las caídas y las lesiones, pero que ahora ya se sitúa a 18 puntos de Jorge Martín, que fue quinto en Alemania para aguantar en lo más alto de la clasificación. Aunque Ogura ya, con este segundo lugar en su tercer podio consecutivo, está a solo 14 unidades del madrileño.

Marc Márquez no dio tregua desde el inicio de la carrera y tiró sin contemplaciones. Por detrás, Fabio Di Giannantonio (Ducati) sufrió una tempranera caída que permitió a Jorge Martín y Pedro Acosta (KTM) ascender puestos y soñar con el podio. Sobre todo, el murciano, que en el cuarto giro frenó más tarde en la primera curva y adelantó al madrileño.

Por delante, Álex Márquez apretaba en segundo lugar a su hermano, pero en la décima vuelta el menor grip de sus neumáticos duros le hizo caer y dejar terreno libre a Marc Márquez, mientras Acosta podía colocarse cuarto y empezar a apretar a Ogura para ascender al podio.

Pero el nipón estiró su ritmo e incluso se acercó a su compañero Raúl Fernández en las últimas 10 vueltas, adelantando al español a falta de cinco vueltas y dejando vía libre a un Marc Márquez que sacaba más de 2 segundos a sus perseguidores tras dos tercios completados.

Mientras, 'Martinator' aguantaba los acercamientos de un 'Pecco' Bagnaia (Ducati) cada vez más rápido y que el año que viene defenderá los colores de Aprilia. Con Acosta en tierra de nadie y con el cuarto lugar amarrando sin amenazas, el de San Sebastián de los Reyes tuvo que sudar y sacar los codos para que el italiano no le arrebatara ese 'top 5' en un carrera de supervivencia para el madrileño.

Al final, Marc Márquez impuso su ley en Alemania, donde ya puede presumir de su triunfo número '12+1', mientras que Pedro Acosta fue cuarto; Martín, quinto; Bagnaia, sexto; y Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Honda), Enea Bastianini (KTM) y Brad Binder (KTM) cerraron el 'top 10'.

URIARTE GANA A UN QUILES QUE FORTALECE SU LIDERATO

El piloto español Brian Uriarte (KTM) se llevó el duelo ante Máximo Quiles (KTM) en un intenso y ajustado duelo en el último giro. El cántabro sumó su segunda victoria de la temporada por apenas 63 milésimas, frente a un piloto murciano que, después de un susto por un problema en sus protecciones, decidió no arriesgar y asegurar el segundo lugar para firmar su décimo podio en 11 carreras y colocarse con 104 puntos de ventaja en la clasificación, precisamente sobre el de Santander.

Uriarte, desde la 'pole', intentó tirar desde la salida para rascar lo máximo posible ese colchón de Quiles, que llegó a caer al sexto puesto. Y en el primer giro de la segunda vuelta, llegó una caída masiva que afectó principalmente a Valentin Perrone (KTM), que tuvo que abandonar, y Marcos Uriarte (KTM).

Hubo varios incidentes más, como el 'highside' de Adrián Cruces (KTM), que impactó con Joel Esteban (KTM) y abandonaron ilesos ambos, y Uriarte y Quiles se escaparon en la parte final de la carrera, en un claro duelo por el triunfo. El cántabro tuvo un error y cedió el liderato a Quiles, pero el intercambio era constante. Hasta que el murciano tuvo un susto y le dejó a su rival vía libre en la última curva, con el italiano Matteo Bertelle (KTM) en tercer lugar después de una gran remontada.

ORTOLÁ RESISTE A LOS ATAQUES DE HOLGADO Y VENCE EN MOTO2

En Moto2, Iván Ortolá (Kalex) prolongó su buena dinámica reciente antes del parón veraniego y sumó su segunda victoria en las últimas tres carreras, en un apasionante final. El de Calicanto supo resistir a los ataques de Dani Holgado (Kalex), para liderar un podio que cerró Izan Guevara (Yamaha), mientras que el líder del Mundial, Manuel González (Kalex), fue sexto después de una mala salida de la que no supo recuperarse.

Ortolá fue muy superior en el primer tercio de la prueba y en la octava vuelta, Holgado se puso segundo y comenzó la persecución. Así, después de la caída de David Alonso (Kalex) en la vuelta 17, se convirtió en un duelo final por la victoria, ya que a falta de cuatro vueltas, Guevara ya quedaba rezagado a más de un segundo. El piloto del Aspar Team apretó y mucho a Ortolá, pero este aguantó con oficio las embestidas para cruzar primero la línea de meta.

Manu González sigue líder con 195,5 puntos, 51,5 por delante de un Guevara que sale de Sachsenring reforzado. Mientras que Ortolá, sexto, y Holgado, quinto, siguen luchando por engancharse al tren de la pelea por el título.