Marc Márquez renueva con Ducati hasta 2028

MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait celebrates his victory on podium during the 2026 MotoGP Grand Prix of Hungary , on Balaton Park circuit, from June 5 to 7, in Hungary - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez ha renovado con el Ducati Lenovo Team para las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, ha confirmado este martes el equipo italiano, con el que se proclamó campeón del mundo de la categoría reina en 2025.

De esta manera, el heptacampeón del mundo de MotoGP y nueve veces campeón mundial entre todas las categorías del Campeonato del Mundo alarga su vinculación con los de Borgo Panigale, junto a los que logró 14 victorias al esprint y 11 triunfos en domingo en una temporada 2025 en la que volvió a conquistar la gloria.

"Soy rojo. Estoy realmente feliz con este nuevo acuerdo con el Ducati Lenovo Team y por seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí unirme a Ducati, estaba convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos creyeron en mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo duro. Con esta renovación, han reafirmado una vez más este compromiso, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad que necesitaba para tomar la decisión correcta", señaló el de Cervera en declaraciones facilitadas por su equipo.

Este curso, el catalán se mantiene en la lucha por el título a pesar de perderse dos Grandes Premios por una nueva operación de hombro. Sus victorias consecutivas en Balaton Park y Brno le han dejado a solo 40 puntos del líder de la general, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). En Hungría logró su triunfo número 100 entre todas las categorías y la victoria número 100 de Ducati en MotoGP en el año de su centenario.

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos: un resultado de un valor incalculable que confirma que el camino que elegimos era el adecuado. Sigo compitiendo porque amo este deporte y quiero alcanzar objetivos aún más ambiciosos. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para lograrlo. Mientras esté aquí, lo daré todo para pintar el futuro de rojo", explicó.

El CEO de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, aseguró que la renovación de Márquez representa "la elección más natural" después de los "increíbles resultados" logrados en la primera temporada. "Él aportó a un equipo ganador una mentalidad, si cabe, aún más determinada y un espíritu competitivo extraordinario. Marc, además de ser un talento excepcional, representa perfectamente la mentalidad Ducati, basada en una gran dedicación y sacrificio, pero también en la armonía dentro del equipo y en la capacidad de ser grandes profesionales incluso en un ambiente divertido y tranquilo. Continuar juntos significa dar continuidad a un proyecto exitoso y afrontar las próximas temporadas con la ambición de mantener a Ducati en lo más alto de MotoGP", apuntó.

El General Manager de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, se mostró feliz con el acuerdo. "La confianza, la relación entre Ducati y Marc empieza aquí. Él nos buscó primero, después nos eligió, y hoy estamos felices de decir que estamos planificando un futuro juntos. Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su auténtico espíritu competitivo por encima de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con el Ducati Lenovo Team. Depositó su confianza en todo el equipo: eso nos llenó de orgullo y nos motivó a dar siempre lo máximo para apoyarle", indicó.

"Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici GP a su máximo rendimiento, mejorando cada componente. Las ambiciones siguen siendo las mismas, y estoy feliz de poder vivir, tanto en lo deportivo como en lo personal, un nuevo capítulo de esta historia de Ducati junto a Marc", concluyó.