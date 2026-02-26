Marc Márquez: "Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato"

MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait during the Malaysia MotoGP Test on the Petronas Sepang International Circuit from February 3 to 4, 2026 in Sepang, Malaysia, - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), ha asegurado este jueves que afronta con optimismo el Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Campeonato del Mundo 2026, y ha recalcado que, pese a las dificultades físicas arrastradas en pretemporada, el objetivo es claro y no es otro que intentar revalidar el título.

"Si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato", afirmó en la rueda de prensa oficial previa al inicio del curso. "A nivel técnico hemos mejorado y sobre todo el último día aquí en Tailandia comenzamos a dar buenos pasos en la dirección que quería, empezándome a sentir cada vez mejor", señaló.

Aunque reconoció también que su proceso de recuperación, tras perderse por lesión el final de la pasada campaña, ha condicionado el invierno y su pretemporada. "Ha hecho que esta pretemporada haya sido un poquito más difícil para ser precisos en los comentarios y pilotar siempre de la misma manera", admitió.

En este sentido, apuntó que los entrenamientos resultan más exigentes físicamente que un fin de semana de carreras. "Los test siempre son más duros a nivel de condición física que un Gran Premio. Es 'stop and go', tienes que estar conectado durante seis horas seguidas y es muy exigente", manifestó, al tiempo que confió en "comenzar bien" en Tailandia y ver dónde está respecto a sus rivales, entre los que citó a los más rápidos en Sepang y en el propio trazado tailandés.

Sobre la defensa del título, Márquez asumió que cada temporada eleva el listón. "Cada año se pone más difícil y más duro, es imposible ser el piloto más rápido en todas las sesiones y en todas las tareas", reflexionó. Por ello, marcó como prioridad "encontrar una buena regularidad durante todo el calendario en los distintos circuitos" y crecer especialmente en las primeras citas.

El nueve veces campeón mundial, siete en MotoGP, recordó que el pasado curso fue una prueba personal. "El año pasado era una demostración a mí mismo de que era rápido de nuevo y suficientemente rápido como para poder luchar por el título. Y fue así, porque lo he logrado", subrayó.

Sin embargo, la lesión sufrida en Indonesia volvió a afectar a su hombro derecho. "Al principio parecía fácil, pero no ha sido sencilla, ha necesitado tiempo y el hecho de que vuelva a ser el hombro derecho hace que requiera aún más tiempo", explicó, sin saber todavía "cuál será el cien por cien" de su brazo.

En el plano técnico, desveló que ha optado parcialmente por la aerodinámica de 2024 para adaptarse mejor a su estado físico. "He dado un paso atrás en la aerodinámica porque no puedo pilotar la moto de la misma manera que el año pasado. La de 2025 era un poco más dura y más exigente a nivel físico", indicó. "Estoy tratando de adaptar mi estilo de pilotaje a mi condición actual. Una de mis capacidades es la adaptabilidad y voy a intentar amoldarme a esta situación hasta que me sienta más preparado", añadió.

Cuestionado por su futuro contractual, el catalán insistió en que su prioridad es rendir al máximo. "Ser piloto de MotoGP significa que esa tiene que ser tu prioridad al 100%. Cuando estoy lesionado o no estoy en un buen momento no tengo que tomar una decisión, aunque sea para firmar un contrato con Ducati. Estamos en una buena línea, ambas partes están muy cerca, pero he pedido esperar a los test para ver cómo me encuentro. Tengo optimismo de cara al futuro y me siento súper contento con Ducati, y espero que Ducati también conmigo", recalcó.

Por último, advirtió de la creciente competencia en la parrilla. "Esto es una competición y cada año las fábricas y los pilotos van subiendo el listón. Ducati ya estaba en un grandísimo nivel y mejorar es más difícil, tratamos de hacerlo en pequeños detalles", comentó, antes de avisar que espera "una Ducati muy fuerte" y también "especialmente una Aprilia muy fuerte, que finalizó el año muy bien la temporada anterior".