Marc Márquez, del suelo al más rápido en la Práctica de Austin

Marc Márquez - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

Viñales se retira por culpa de un tornillo desplazado en su hombro

Quiles dominó el viernes en Moto3

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) firmó el mejor tiempo de la Práctica de este viernes en el Gran Premio de Estados Unidos, culminando en lo alto una jornada en la que sufrió una dura caída en los entrenamientos libres, mientras que las Aprilias de Marco Bezzecchi y Jorge Martín solo pudieron ser cuarta y séptima.

Márquez se fue al suelo a más de 190 kilómetros por hora en la sesión de libres que dominó el español Pedro Acosta (KTM), pero volvió a la carga en el Circuito de Las Américas en la sesión importante del día. El de Cervera, en busca de su octava victoria en Austin pero primera desde 2021, demostró sus intenciones de recuperar el idilio con el COTA y frenar a las Aprilias.

El campeón del mundo, con una fuerte abrasión en el brazo derecho y en la mano izquierda, no dejó que las dudas del inicio de temporada aumentaran y dejó el crono en 2:00.927, con un sorprendente Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) muy cerca, mientras que a una décima se quedó el italiano Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), segundo del Mundial.

El líder, Marco Bezzecchi, salvó la jornada en los últimos giros para ser cuarto, por delante de Álex Márquez (Ducati) y Martín. Mientras, el español Maverick Viñales (KTM) tuvo que abandonar Austin tras una evaluación médica por unas molestias en el hombro y se someterá a un procedimiento menor para retirar un tornillo desplazado que le habían colocado tras su caída en Alemania 2025

Además, en Moto3, el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), presentó su candidatura a repetir victoria este fin de semana en Austin tras triunfar la semana pasada en Brasil. Quiles dominó la Práctica con un registro récord de 2:13.757, poco más de una décima más rápido que Guido Pini (Leopard Racing). El español Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) también cerró el viernes con buenas sensaciones, firmando el tercer mejor tiempo.

Por otro lado, el colombiano David Alonso (CFMOTO Aspar Team) fue el mejor este sábado también con récord de la pista en la categoría intermedia (2:05.847). Alonso, sin podios en las dos primeras citas del Mundial, lideró el grupo de los 14 pilotos que acceden directamente a la Q2 por delante del español Manuel González. El también español Dani Holgado, líder de Moto2, solo pudo ser 20º.