Marc Márquez: "Tengo que controlarme, no puedes ser siempre el más rápido"

Archivo - Marc Marquez of Spain and Ducati Lenovo Team celebrates winning the Sprint Race during the podium ceremony on day 2 of the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France on May 10, 2025 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Jean Catuffe / - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) defendió este jueves que la "prioridad principal" en la segunda parte del Mundial es sentenciar el título, para lo que quiere "tener un 'match point' lo más pronto posible", aunque reconoció que tiene que controlarse, porque "no puedes ser siempre el más rápido".

"El objetivo principal es tratar de retomar el Campeonato de la mejor manera posible, con la misma inercia positiva que venimos teniendo en las últimas carreras. He perdido en tres o cuatro ocasiones contra las motos rojas, ahora yo piloto una moto roja, así que ya veremos si estamos en disposición de lograr la victoria, pero no es la prioridad principal con este liderazgo de 120 puntos", expresó el catalán en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Austria.

El de Cervera, con 381 puntos en el Mundial, advirtió que tener un colchón de 120 puntos sobre su hermano Álex (281) "significa que al único al que se le puede escapar" el título es a él mismo. "Tengo que controlarme a mí mismo en algunas carreras, porque no puedes ser siempre el más rápido en todas las sesiones, en todas las carreras", admitió.

"Es ahí donde necesitaré controlar todas estas situaciones, pero al final la mentalidad y el carácter es la misma que tengo en la primera parte de la temporada, tratar de dar el máximo cada fin de semana", agregó.

A Márquez le gustaría "tener un 'match point' lo más pronto posible", pero eso no significa que vaya a marcarse "ese tipo de presión o ambición". "Tengo que mantener el mismo carácter, el mismo perfil que he tenido en estas primeras carreras. Trataré de luchar por la victoria todos los fines de semana, pero lo importante será lograr el Mundial", reiteró.

"Por supuesto, me gustaría llegar a 100 victorias y si continuamos haciendo lo que estamos haciendo llegará. Pero nunca me obsesiono con las cifras, me obsesiona ganar independientemente del número de victorias, los campeonatos son lo más importante. Y esta segunda parte de la temporada no puedo cometer el error de querer ir a por la victoria en todas las carreras porque el principal objetivo es el Mundial", repitió Márquez.

Finalmente, el de Cervera auguró una carrera rápida en Austria, aunque no espera las "peleas" que sí había en el pasado por cómo están configuradas las motos actuales. "Los dispositivos traseros y la aerodinámica afectan, no puedes frenar ni girar en el mismo punto. Ya veremos, pero no creo que quepa esperar este tipo de peleas que veíamos antes", concluyó.