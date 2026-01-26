La marca de nutrición deportiva HSN se une al COE para el ciclo olímpico de Los Angeles 2028

Alejandro Blanco, presidente del COE, y Gloria López, CMO de HSN, firman un acuerdo de patrocinio de cara a Los Angeles 2028. - COE

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y la marca española de nutrición deportiva HSN sellaron este lunes una alianza estratégica con la firma de un nuevo convenio de colaboración que vincula a ambas entidades para el presente ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Según un comunicado, la marca española se incorpora como nuevo patrocinador oficial de nutrición deportiva del organismo olímpico, acompañando a los deportistas nacionales en su preparación deportiva hacia los Juegos.

La incorporación de HSN como patrocinador oficial supone "un refuerzo estratégico para el ecosistema olímpico español", ya que "su compromiso con la calidad y la nutrición deportiva encaja plenamente con los valores del olimpismo", destacó el COE.

A través de esta unión, HSN aportará su conocimiento en el desarrollo de productos "con altos estándares de calidad y un compromiso constante con la innovación y la mejora continua", para satisfacer las necesidades de los deportistas olímpicos.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, destacó que la incorporación de HSN como patrocinador oficial "refuerza" el compromiso del organismo "con la excelencia y el cuidado integral de los deportistas". "Contar con un patrocinador de referencia en nutrición deportiva es clave para acompañar a nuestros atletas durante todo el ciclo olímpico y para afrontar el camino a Los Angeles 2028 con el mejor soporte posible", expresó.

Mientras que Gloria López, CMO de HSN, mostró su "orgullo" por poder colaborar con una institución como el COE, en un acuerdo que les permitirá "seguir ofreciendo nutrición de calidad, diseñada para acompañar el esfuerzo, la constancia y la excelencia que definen al deporte olímpico y a quienes representan a España".

"El COE representa valores con los que nos sentimos muy identificados: esfuerzo, constancia, excelencia y superación. Son los mismos valores que aplicamos en HSN en nuestro día a día. Además, el COE es el marco ideal para apoyar al deporte español desde una visión responsable y a largo plazo", agregó.