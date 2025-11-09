Marcel Granollers empieza con triunfo el torneo de dobles en las Finales ATP

Archivo - Horacio Zeballos of Argentina and Marcel Granollers of Spain celebrate after winning the doubles against Marcelo Arevalo of El Salvador and Mate Pavic of Croatia during the Men Double’s Final of Mutua Madrid Open 2025 - ATP Masters 1000 celebrat - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han vencido este domingo por 6-4, 4-6 y 10-6 a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz en su primer partido del torneo de dobles en las Finales ATP, que se están disputando en Turín (Italia).

Sobre la pista dura del Inalpi Arena, Granollers y Zeballos empezaron algo peor que sus adversarios, pero luego Krawietz flojeó con algunas voleas a media pista y la pareja germana encajó un 'break' en el quinto juego que ya no pudo levantar, cediendo ese primer set en 40 minutos.

Aunque la igualdad era generalizada al inicio del segundo set, el dúo alemán salvó dos bolas de rotura en el tercer juego y de ahí en adelante mostró solidez con sus servicios; y en el décimo juego, Krawietz y Pütz fueron letales con su única oportunidad de 'break' en todo el parcial.

De cara al súper 'tie-break' posterior, Krawietz cedió dos puntos al saque que significaron el 3-1 y el 4-1, renta que Granollers y Zeballos supieron administrar con destreza hasta consumar su victoria después de una hora y 33 minutos de encuentro. Así, la dupla hispano-argentina comenzó con buen pie su andadura dentro del Grupo Peter Fleming.