Marcelino: "El Barça nos ha hecho disfrutar con su propuesta, es campeón muy merecidamente"

"Si están relajados podemos tener alguna opción más"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, felicitó al FC Barcelona por ser campeón de LaLiga EA Sports "muy merecidamente" y confió en que su equipo aproveche la fiesta y cierta relajación azulgrana para vencer este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y asegurar la 'Champions'.

"Felicitar al Barça por el título, por la temporada, por el juego, porque creo que nos ha hecho disfrutar a todos con su propuesta futbolística y porque ha sido campeón muy merecidamente", dijo en rueda de prensa este viernes, antes de valorar la oportunidad mayor para el 'submarino'.

"Siendo muy difícil, en todo lo que va de año aún no ha perdido, si están relajados podemos tener alguna opción más. Tenemos muy cerca un gran premio, sumar allí podría garantizarlo. Vamos con esa idea. Nosotros estamos bien y cuando un equipo está bien se cree capaz de ganar a cualquiera", añadió.

El técnico asturiano, que confesó que podría tener a toda la plantilla disponible incluidos Kiko Femenía y Thierno Barry, apuntó que después del pasillo su equipo buscará cumplir su objetivo. "Vamos a hacer el pasillo y una vez que se hace, empieza un partido donde vamos a competir donde queremos sumar puntos que nos garantice estar en la misma competición que ellos", afirmó.

"El Athletic la tiene asegurada (plaza Champions), es obvio que nos ha dificultado mucho ser cuartos, pero tenemos que intentarlo, y hemos aumentado la distancia con el Betis, lo que nos deja en una situación muy favorable para como mínimo ser quintos", añadió.

Por otro lado, Marcelino recordó que "no hay dos partidos iguales" y se refirió a esa posible relajación en el Barça. "En el partido de la primera vuelta les hicimos mucho daño, ellos también, a golpes fue similar, a contundencia fue muy diferente. Los espacios a la espalda los vamos a tener. Si hacen mucha fiesta, que bien merecida la tienen y la disfrutarán, tienen que estar muy satisfechos y para ellos la temporada ya ha acabado, a ver si podemos sacar provecho de todas las circunstancias", dijo.

"No tienes la misma atención, cuando cumples un objetivo puedes levantar el pie del acelerador, pero también es un equipo joven, transmite pasión y ganas de ganar", añadió, pensando en hacer algún cambio en el once y "no variar mucho" su habitual planteamiento. "El Barça tiene de todo, forman un bloque con una idea con muchas variantes en el juego y tenemos que protegernos de todas ellas. Son casi 100 goles a favor", terminó.