Marcelino: "Estoy triste porque no fuimos nosotros mismos"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, lamentó la derrota ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey porque no vio una versión reconocible de su equipo, con "más miedo a perder el balón que intención de jugarlo", en el 0-1 que dio el título a los de San Sebastián en La Cartuja de Sevilla.

"Decepcionado no estoy, estaba antes del inicio orgulloso de mis jugadores y lo sigo estando después. Estoy muy triste porque no fuimos nosotros mismos. Cuando te alejas de tu versión puede suceder esto, que el rival, sin mucha más superioridad pero en el cómputo general mas merecidamente, gane un titulo", dijo en rueda de prensa.

El técnico asturiano confió en volver preparados para en dos semanas aprovechar una nueva oportunidad, en la final de Copa de esta temporada ante el Barça. "Dentro de 15 días tenemos otra opción tenemos que analizar lo que tenemos que mejorar", afirmó.

"Excesiva responsabilidad y obligación por ganar este partido fue uno de los grandes problemas, hacerlo por la afición, por darles esa satisfacción. Nos ha jugado una muy mala pasada, nos hemos alejado mucho de nuestra mejor versión", añadió, felicitando a la Real.

"Los equipos pisamos el área tanto uno como otro, hubo una gran similitud, la Real también generó muy pocas ocasiones. No hemos estado fluidos, nos ha fallado un poco de iniciativa, emocionalmente no hemos estado a ese nivel de alegría de disfrutar para expresar nuestra máxima capacidad", insistió.

Marcelino señaló al error que les costó el 0-1 en el detalle que marcó la final. "Defensivamente estuvimos ordenados pero deberíamos haber tenido más creatividad, más profundidad. El penalti viene de una pérdida nuestra, el fútbol se decide por mínimos detalles y en esos detalles la Real ha sido superior a nosotros", dijo.

"Más miedo a perder el balón que intención de jugarlo. No hubo un rival que con su estilo nos haya desbordado, ganó el partido, nosotros reconocemos nuestros errores de no haber estado bien. Dentro de media hora la mayor frustración será no haber sido nosotros", terminó, lamentando el día más duro de la carrera de sus futbolistas.