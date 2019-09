Marcelino: "Ganar la Copa fue el detonante de mi destitución"

Publicado 13/09/2019 13:56:48 CET

El entrenador Marcelino García Toral se ha mostrado convencido de que el "detonante" de su destitución el pasado miércoles como técnico del Valencia fue "ganar" la Copa del Rey ante el FC Barcelona la pasada temporada, ya que desde el club había la orden de "rechazar" el torneo para centrarse en otras competiciones.

"Estoy seguro, absolutamente sin ninguna duda, de que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos y a través de otras personas de que teníamos que rechazar la Copa", señaló este viernes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en un hotel de la capital del Turia.

Además, desveló su "sorpresa" al ver que el propietario de la entidad, Peter Lim, le felicitó en su visita a Singapur por la actuación del equipo en la Liga de Campeones, pero no por la consecución de la Copa, éxito por el que tampoco fueron felicitados el mismo día de la final en Sevilla.

"La afición quería luchar por la Copa e intentar ganarla; los futbolistas querían luchar por ella y tenían la convicción de ganarla. No me cabe ninguna duda de que ganar la Copa fue el detonante de esta situación. ¿Quién me lo iba a decir?", declaró.

El preparador asturiano, visiblemente emocionado, tuvo palabras especiales para el director general del Valencia, Mateu Alemany, al que agradeció la "confianza" que depositó en él. "Desde el consenso hemos conseguido un proyecto ganador. La relación con Mateu ha traspasado el terreno profesional para ser una amistad personal", indicó.

Precisamente, fue él quien le transmitió la decisión de club, que tenía pensado comunicárselo por carta. "En principio la idea era que dos empleados del club me diesen una carta, pero Mateu quiso transmitírmelo personalmente porque él había sido quien me había traído aquí", reveló.

Con su marcha se pone fin a "dos años maravillosos en Valencia y en el Valencia". "Hemos tenido el privilegio de disfrutar de un grupo de jugadores increíble, que nos han hecho campeones de Copa, nos han clasificado dos años seguidos como el cuarto mejor equipo de España. Siempre los llevaré en el corazón", subrayó entre lágrimas.

Marcelino también se despidió de los seguidores valencianistas. "El día de la presentación me comprometí con la afición del Valencia a que se sintiera orgullosa del equipo. La promesa la hemos cumplido y los objetivos los hemos superado. Nos llevamos el cariño de una gran afición que nos apoyo desde que llegamos, nos sentimos orgullosos de ella, y siempre agradecidos", concluyó.