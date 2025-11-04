Marcelino García: "No tenemos la obligación de ganar al Pafos, sí la de competir a nuestro máximo nivel"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afirmó que esperan lograr este miércoles ante el modesto Pafos FC chipriota la primera victoria que "posiblemente" han "merecido", pero que se les ha "negado hasta ahora" en la fase de liga de la Liga de Campeones, aunque no esconde que no es "sencillo" hacerlo a domicilio en la máxima competición continental y que su única "obligación es la de competir al máximo nivel".

"Después de tres jornadas sin haberlo hecho, pues se nos presenta otra oportunidad. Venimos con esa ilusión de lograr esta primera victoria que hasta ahora se nos ha negado, pero posiblemente hayamos merecido. Esperemos también hacer suficientes merecimientos para lograrla y luego tener el acierto necesario más que el rival para definitivamente llevarnos los tres puntos", señaló Marcelino García este martes en rueda de prensa.

El preparador asturiano tiene claro que "no va a ser sencillo" sacar el triunfo, pero que acuden "con esa ilusión y ambición". "Este es el partido que todos hemos señalado en rojo en el calendario y es el momento de demostrar que se puede conseguir esa victoria", remarcó.

El de Villaviciosa cree que están "obligados a intentar ganar como todos los partidos". "Pero jugamos la Champions y ganar fuera de casa no es sencillo para ningún equipo. Nosotros vamos a tener primero que jugar un gran partido, respetar al máximo al rival, e intentar luego ser constantes durante los 90 minutos, muy solidarios y sólidos en el apartado defensivo, e intentar acercarnos a nuestro máximo nivel demostrado hasta ahora. Si lo logramos, más el acierto, pues tenemos muchas opciones de ganar", demandó.

De todos modos, insistió en ser cautos. "En este tipo de partidos en los que baja la entidad del rival, piensas que como en los anteriores hiciste muchos méritos, te va a servir hacer menos", manifestó, sin mostrar preocupación por la posible ansiedad que pueda aparecer en sus jugadores que deben afrontar "una prueba de madurez". "No tenemos la obligación de ganar, tenemos la obligación de competir a nuestro máximo nivel y optimizar nuestro rendimiento porque muchas veces el que es mejor en el campo no gana", remarcó.

"Hasta ahora creo que estamos siendo muy regulares a nivel competitivo y somos capaces de demostrar un alto nivel en todas las competiciones en las que hemos jugado y ahora tenemos que centrarnos en este partido. Sabemos que ganar aquí es plantearnos con opciones reales de dejar 12 equipos por detrás, pero eso no se tiene que convertir en una ansiedad sino en la mentalidad adecuada para afrontar este partido con el máximo respeto al rival y poniendo en práctica nuestros argumentos futbolísticos, que estamos demostrando que son muchos y buenos", añadió al respecto.

Marcelino García recordó que ya se han "demostrado" que son "capaces de competir" contra cualquier rival. "Creo que, salvo el primer tiempo contra el City, en los demás partidos, en los otros cinco tiempos de 45 minutos hemos demostrado un grandísimo nivel y ojalá seamos capaces de demostrar ese mismo nivel este miércoles ante el Pafos", subrayó el entrenador del 'Submarino Amarillo'.

El asturiano tiene la sensación de que será "un partido difícil, de bastante disputa, de balón dividido y de segundo balón". "Ellos son un equipo que intenta siempre presionarte, que verticaliza las acciones tanto de ataque como de contraataque, que tiene futbolistas para atacar los espacios y que tiene futbolistas en el perfil izquierdo bien dotados técnicamente. Es un equipo que defiende bien y encaja poco, jugando con 10, dos partidos de Champions fuera de casa, ha logrado mantener la portería a cero", detalló.

Marcelino García se ha enfrentado "muchísimas veces" a Juan Carlos Carcedo, técnico del Pafos. "Estuvo muchísimos años trabajando con Unai Emery. Nos conocemos muy bien, pero al final los que juegan y ganan son los futbolistas", advirtió.