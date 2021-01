Marcelino: "No se me da nada bien el Barça, pero siempre puedes ganar"

"Este Barça es mucho más irregular que en años anteriores y debemos ponerles en dificultad"

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se estrena este miércoles en partido oficial, en un duelo contra el FC Barcelona de LaLiga Santander aplazado en su día, y reconoce que no se le ha dado bien medirse al equipo blaugrana, al que sólo ha ganado un partido que fue, eso sí, en la final de Copa del Rey de 2019 y vino acompañado de un título.

"No se me da nada bien el Barça, es verdad, pero siempre le puedes ganar. No habíamos ganado nunca, mis equipos estuvieron cerca de ganar, pero perdíamos. Y vamos y ganamos la final de Copa. Esto quiere decir que cada partido es diferente y las estadísticas valen en cierta medida", manifestó en rueda de prensa.

Marcelino, que apenas habrá dirigido dos sesiones de entrenamiento antes de recibir al Barça en San Mamés, espera un partido "muy difícil". "Jugamos contra un gran equipo. Con varios futbolistas capaces de decidir el partido en un detalle, sobre todo Leo", avisó.

Eso sí, tiene la esperanza de poder aprovechar las fugas de agua que tiene, atrás, el equipo de Ronald Koeman. "Es un equipo mucho más irregular que en temporadas anteriores y tenemos que ponerles en dificultad. Tenemos que tener ilusión, garra y coraje", manifestó en este sentido el nuevo técnico de los 'leones'.

Marcelino, que sustituye al cesado Gaizka Garitano, no quiere tocar muchas cosas, todavía, y sí matizar sus esquemas. "El 4-4-2 es muy similar al 4-4-1-1 o al 4-2-3-1, las diferencias las dan los perfiles de los futbolistas. Tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos, más que un sistema lo importante es tener un estilo. Y el estilo está muy claro, no vamos a variar nada de lo que está metido en esta filosofía", manifestó.

"Un entrenador, cuando llega a un club, quiere entrenar. Pero cuando dijimos sí sabíamos que este era el calendario. No podemos protestar ni nada. Nos toca jugar contra Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, así lo dicta el calendario. Hay que competir, descansar y aplicar conceptos", comentó sobre le apretado calendario que tiene nada más empezar.