Marcelino: "Tenemos que jugar como el segundo tiempo para estar en la final"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, lamentó el empate conseguido ante el Levante (1-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y dijo que deberán "jugar como en el segundo tiempo durante los 90 minutos" si quieren estar en la final dentro de tres semanas en el Ciutat de València.

"Jugamos un primer tiempo flojo y para jugar una final hay que estar mejor que nosotros estuvimos en la primera parte. Cierto es que el rival nos generó muy poco... también es verdad que hicimos poco en ataque y hasta el minuto 35 hicimos poco bagaje", analizó.

"En el segundo tiempo sí fuimos el Athletic que queremos ser, especialmente en los primeros 25 minutos y luego competimos a un muy buen nivel. Si nos acercamos a ese nivel de juego nos acercamos a la final, pero está claro que no podremos desperdiciar ni un minuto del partido de vuelta", añadió Marcelino García Toral.

En este sentido, el técnico de los bilbaínos afirmó que "el empate no es bueno". "Queríamos ganar y queríamos ir a Valencia con ventaja en la eliminatoria. Mejor habría sido sin encajar pero es así, no nos puede dejar buen sabor de boca este resultado. Es de alabar el segundo tiempo que nos marca el camino, ellos no generaron nada y nosotros pudimos hacer incluso más goles. Su portero tuvo actuaciones muy buena, y sus defensas también para evitar acciones de peligro", agregó.

"Tenemos que jugar como el segundo tiempo durante 90 minutos para estar en la final. (...) Para mí el fútbol no sólo se compone de una faceta, el mayor problema lo tuvimos con balón. El hecho de recuperar balón nos incomodó en exceso y no nos permitió progresar y cuando lo hacíamos no teníamos continuidad", dijo.

"Estábamos muy espesos y a medida que fue avanzando el primer tiempo se fue acentuando por fases esa imprecisión. Era precipitación. Luego ya sí fuimos capaces de meter al Levante más cerca de su área y recuperamos el balón rápido en campo contrario y eso nos dio la posibilidad de dominar. Pero tenemos que exigirnos más. En el primer tiempo los futbolistas estuvieron por debajo de su nivel y en el segundo cambió el sistema de juego. Nos reencontramos con lo que nos gusta y nos hace eficaces y ganadores", espetó.

Por último, Marcelino dijo que no se arrepiente de sus palabras tras el sorteo asegurando que prefería al Levante a cualquier otro rival. "¿Por qué no lo voy a decir? digo lo que pienso y creo que si le preguntas a Paco López también nos preferían a nosotros antes que Sevilla y Barça", manifestó.

"Son dos equipos poderosos y el Levante tiene menos experiencia y nuestros jugadores también. ¿Por qué me voy a arrepentir? También dije que íbamos a sufrir porque jugábamos ante un equipo con grandes números. El hecho de preferirles no nos iba a facilitar en ningún caso el hecho de poder jugar una final", sentenció.

Han disminuido nuestras opciones, jugamos dos partidos, el primero en nuestro campo y no fuimos capaces de ganarlo. Pero aun disminuyendo estamos en la pelea. Creo que esos merecimientos nos llevarán a la final. Esa es la actitud que -seguro- van a mostrar estos jugadores porque son competitivos y ganadores. Está difícil pero ni muchísimo menos imposible.