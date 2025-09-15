Marcelino: "Thomas Partey está al máximo nivel físico y mental"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que Thomas Partey está "al máximo nivel físico y mental" a pesar de estar siendo investigado por varios presuntos delitos de agresión sexual, y ha explicado que todos los futbolistas tienen "sensaciones inmejorables" para afrontar el duelo ante el Tottenham de este martes en Londres.

"Estoy convencido de que está a un nivel máximo físico y mental para jugar mañana. Estamos encantados con Thomas y tenemos un gran jugador con gran experiencia. En poco tiempo adquirirá el nivel que sabemos que tiene, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Está con el grupo, está disponible y mañana, si no le ocurre nada a nivel físico, estará con nosotros", advirtió en rueda de prensa.

Respecto al partido, el técnico asturiano confesó que tienen "sensaciones inmejorables". "Estamos donde todos queremos estar y jugamos contra los mejores equipos del mundo. Somos unos privilegiados y tenemos la ilusión de ganar. Siempre hemos competido y estamos convencidos de volver a hacerlo mañana", subrayó.

Además, se mostró feliz de poder inaugurar este martes "la mejor competición de clubes del mundo", un "regalo" que consiguieron los jugadores el pasado curso. "Queremos disfrutarla y ver de qué somos capaces. Tenemos ilusión y capacidad y queremos disfrutarlo y luchar este partido", indicó.

"Para mí es un regalo porque ya no pensaba volver a la 'Champions', y estos jugadores me han dado la oportunidad. Para el jugador es diferente que para el entrenador, y para el entrenador con 60 años es diferente que con 30 o 40. Intento disfrutarlo y me gustaría ganar todos los partidos. Pero ahora nos ocupa el de mañana", continuó.

Además, está convencido de que a los castellonenses no les afectará la derrota del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid (2-0). "Estoy tranquilo. Llevamos poca competición. Tenemos una base sólida de la pasada temporada. Contra el Atlético no tuvimos nuestro mejor día, pero esto es fútbol. Tres días después tenemos argumentos para encontrar nuestro mejor nivel", avisó.

Respecto al Tottenham, el preparador asturiano afirmó que es un equipo "rápido, intenso, directo, con recursos físicos y con gran presión tras pérdida". "Nosotros tenemos nuestras armas. Hemos sido solventes ante diferentes estilos. Si logramos disfrutar el partido y encontramos ese nivel de continuidad vamos a tener posibilidades de ganar. Ellos han hecho una gran inversión, pero nos vemos capaces. Creo que será un partido igualado y aquel que tenga acierto y contundencia en las áreas se lo llevará", manifestó.

Por último, Marcelino aseguró que firmaría repetir unas semifinales de la máxima competición continental, como en la 2005-06 y la 2021-22. "Claro que firmo la semifinal, pero es muy difícil llegar. Haber llegado dos veces es un mérito extraordinario ante equipos tan poderosos. Lo firmaríamos todos, pero queda muy lejos. No pensamos en lo que pasará en enero. Este nuevo formato es muy atractivo y más complicado que el anterior, pero estamos encantados", concluyó.