Marcelino: "Vamos a ponérselo muy difícil al Atlético"

"Ganar supone acercarnos a Europa, miramos por nuestro bien independientemente de la lucha por el título"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró que el conjunto bilbaíno se lo va a poner "muy difícil" al Atlético de Madrid este miércoles en el partido aplazado por la borrasca 'Filomena' de LaLiga Santander, que se disputa en el Wanda Metropolitano, y que piensa en lograr el triunfo para acercarse a Europa independientemente de que pueda ajustar la pugna por el título.

"Creo que los jugadores están convencidos de que pueden con cualquier rival. Nunca damos por cerradas la mejora y la autoestima. Vamos a poner las cosas difícil, muy difíciles al Atlético de Madrid. Ganamos al Madrid y al Barça, y ahora toca contra otro gran equipo de la competición. Ojalá tengamos el día de acierto a nivel técnico", dijo en rueda de prensa.

El triunfo contra el Granada y la clasificación para la final de la Copa del Rey de este curso 2020-21, al margen de la pendiente frente a la Real Sociedad, han instalado el 'estado de optimismo' entre la afición vasca, aunque Marcelino García Toral aseguró mantenerse al margen de esa euforia.

"Para mí es sencillo. No sé cómo está el ambiente. Desde que acabó el partido contra el Granada nuestra idea era preparar el de mañana. Nada nos mueve de lo inmediato, de lo cercano, de intentar ganar, de ser un equipo competitivo. Tenemos un partido atractivo contra el líder y queremos demostrar que somos un equipo fiable y difícil de batir por el adversario. Todo lo demás es lejano, ahora toca el Atlético", comentó.

En este sentido, también prefirió no pronunciarse acerca de los trabajos de rehabilitación de la 'Gabarra', la embarcación que sirve para festejar por la ría los triunfos del equipo bilbaíno. "No hemos ganado todavía nada y, para tener posibilidad de ganarlo, queda un mes y vamos a jugar contra dos rivales complicadísimos", señaló.

Marcelino no cambió su discurso sobre que lo único importante ahora es el duelo contra el líder. "A mí no me va a distraer ni ocupar porque lo que me ocupa es el partido del Atlético. El analizar nuestro equipo, el estar satisfechos de los menos habituales contra el Granada. Ahora jugar contra el líder reúne alicientes para no distraer la atención sobre otra cosa. Como profesionales consideramos que ganar una de las dos finales va a ser complicado, y ganar las dos, doblemente complicado. Hasta entonces vamos a centrar nuestra atención en el Atlético, el Celta y el Eibar", subrayó.

Para derrotar al equipo de Simeone, el Athetic debe, según él, hacer un partido "muy completo". "Si no el mejor desde que estamos aquí, a esa misma altura. Debemos ser muy solventes defensivamente contra un equipo muy solvente en ataque y defensa, que este año tiene un goleador que es Luis Suárez, que es letal. Y todo ese trabajo defensivo respaldado por un grandísimo portero. Queremos estar convencidos de lograr un resultado positivo y vamos a poner todo el empeño, esfuerzo y capacidad para lograrlo", indicó.

"NO CAMBIAREMOS NUESTRA FORMA DE JUGAR"

Aseguró que no tiene un 'Plan A' ni B porque cuenta con todos los jugadores, incluido con Yuri, con un golpe fuerte en el pie que le hizo ser baja contra el Granada y que espero que esté disponible para afrontar la visita a Madrid.

"El Atlético siempre fue solvente desde punto vista defensivo. Todos se involucran y repliegan muy rápido, con lo que es muy difícil hacerle ocasiones. Más que pensar en poner la Liga al rojo tenemos que pensar en nosotros. Ganar supone acercarnos a Europa y a los puestos altos de la tabla. Nosotros miramos para nuestro bien, independientemente de que luego pueda haber una lucha más o menos cercana por el título", analizó.

El Athletic no modificará su filosofía y estilo en el Wanda. "No vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Tenemos una idea y con esta idea las cosas nos van bien. Vamos a afrontar el partido como siempre. Para ganar al Atlético tenemos que presionar muy bien y ser muy eficaces porque tienen buena circulación, contraataque y gol", desglosó.

Acerca de la polémica sobre el posible penalti favorable al Real Madrid en el derbi contra el Atlético, Marcelino sentenció que el VAR "vino para hacer más justicia". "Lo considero superválido y necesario, aunque hay matices en los que habría que ponerse de acuerdo. Creo que hay un gran problema con el tema de las manos. No todas son mano. Habría que tener en cuenta cómo se desarrolla la acción y si existe una posibilidad manifiesta de gol. Tenemos que asumir las reglas, adaptarnos y pensar cómo vamos a ganar y no cómo va a pitar el árbitro, que muchas veces no sé ni quién nos arbitra", reflexionó.

García Toral confesó que en los "dos meses y poco" que lleva al mando del banquillo bilbaíno "la realidad supera" sus "expectativas", con dos finales de Copa en el próximo mes y el título de la Supercopa de España. "Veníamos con muchísima ilusión. Era atractivo el club, sabíamos que veníamos a un histórico y que había dos títulos en juego que, afortunadamente, ahora son tres. Creíamos en la actitud de la plantilla que nos toca dirigir", sentenció.