Marcelo, Casillas, Forlán, Guti y Capdevila jugarán ante 'streamers' en LaLiga FC 26 Community Challenge.

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

LaLiga FC 26 Community Challenge regresará el 9 de diciembre al entorno de Callao City Lights, en Madrid, con una nueva edición que reunirá a exfutbolistas como Marcelo Vieira, Iker Casillas, Diego Forlán, José María Gutiérrez 'Guti' y Joan Capdevila para jugar contra creadores de contenido.

"Cogiendo el testigo de LaLiga FC 25 RUSH --la activación con mayor alcance en la historia de LaLiga junto a EA Sports--, este nuevo formato mantiene el icónico duelo entre streamers y leyendas, dividido en dos partes", informó este martes LaLiga en una nota de prensa.

Habrá una primera parte, disputada dentro del EA Sports FC 26, y una segunda, en terreno de juego real. "Este año, los aficionados tomarán el control en tiempo real de las decisiones clave durante el partido, reflejando la visión central de EA Sports FC 26", añadió el comunicado.

DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Darío Eme Hache y Spursito formarán el equipo de 'streamers'. "Además, la retransmisión podrá seguirse a través del operador nacional DAZN, así como en el canal de YouTube de DjMaRiiO y en los canales oficiales de LaLiga", precisó la misma nota.

"Un enfrentamiento único que fusionará espectáculo, inmersión y participación colectiva. 'Streamers' y leyendas competirán en un formato que evoluciona la propuesta de 2024 y que convierte a la audiencia en el motor de la competición: desde reglas especiales y momentos clave del partido", prosiguió el comunicado oficial.

"Los aficionados influirán en el partido a través de votaciones en directo en MILIGA, en las comunidades de creadores y en los canales oficiales de LaLiga. Serán ellos quienes decidan reglas especiales, acciones de juego y momentos clave del encuentro real", subrayó la nota.

Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga, elogió este evento. "Con esta edición damos un paso decisivo: la comunidad deja de observar para convertirse en el motor del partido. Desde LaLiga y EA Sports seguimos rompiendo barreras, impulsando experiencias que conectan el fútbol y el universo digital, pero este año lo hacemos poniendo en manos de los fans el rumbo de todo lo que ocurre. Es la demostración de que escuchamos, evolucionamos y construimos juntos", dijo al respecto.

La pasada edición de este evento contó con más de 2 millones de espectadores online, 73.000 asistentes presenciales, 91 millones de impresiones orgánicas y 900 impactos en medios de 39 países. "La elección de un cine como escenario, refuerza precisamente esa voluntad de seguir rompiendo barreras y desdibujando las líneas entre el fútbol, el entretenimiento y la cultura", concluyó el texto de prensa.