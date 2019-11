Marcelo ratifica su artículo y lamenta que "a veces no hay respeto" en el fútbol

Publicado 05/11/2019 13:36:56 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, se ha ratificado en su reciente artículo para 'The Players' Tribune', donde lamentó unas palabras de Jorge Valdano sin llegar a citarlo, lamentando que "a veces no hay respeto" en el fútbol, pero añadiendo que en ocasiones "una crítica pude motivarte mucho mas".

En un extenso artículo publicado esta semana en dicha tribuna, Marcelo reveló la ansiedad que sufrió antes de la final de la Champions 2018 ante el Liverpool y también lamentó las palabras de Valdano, quien antes de aquel duelo pidió que al brasileño le dieran "una foto de Salah para que lo tenga en sus oraciones".

"Cuando hablo tengo mucho respeto y mucho cuidado. Algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a los entrenadores, a los presidentes, a todos. A veces no hay respeto. El artículo son cosas que cuento sobre mi vida, no cosas que se inventan, y no mencioné a nadie por respeto. No rectifico. A veces una crítica pude motivarte mucho mas", lamentó en rueda de prensa Marcelo, evitando nombrar a Valdano.

Respecto a la ansiedad que revelaba en dicho texto, apuntó que "la presión es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo". "Tienes que tener mucha responsabilidad. La presión no es solo jugar al fútbol, también está fuera. En todos los trabajos se puede tener ansiedad. Cuando conté esta historia quería decirle a los niños, a mis fans, a la personas que me quieren, que somos iguales que ellos, que tenemos problemas en la familia, en el trabajo. He contado mi historia y creo que ha tenido éxito", zanjó al respecto.

Preguntando por su falta de minutos durante la época de Santiago Solari, el segundo capitán blanco respondió que "haciendo las cuentas de la temporada pasada" se comprueba que jugó "más que otros" y que él no vio aquella como una etapa de "suplencia".

"La verdad es me encuentro mucho mejor que la temporada pasada, he trabajado para eso. Como nunca me he visto como titular, tampoco puedo verme como reserva. Para ganar títulos no puedes pensar que eres titular o reserva porque estamos 25 jugadores para jugar siempre", analizó.

Antes de recibir al Galatasaray en un importante duelo continental, Marcelo aclaró que "no es cuestión de que la Champions motive más". "Hemos ganado cuatro en cinco años y en la Liga no hemos ganado lo suficiente, ha sido poco para los 13 años que llevo aquí. Son dos competiciones diferentes y a mí personalmente me motivan igual las dos", subrayó.

Además, advirtió de que les espera "un partido durísimo" ante el club turco que deben "encarar como una final" y que marcará su centenario con el Real Madrid en competición europea. "Es una ilusión muy grande poder hacer tantos partidos en el mejor club del mundo. Llevo aquí toda mi vida y es un orgullo y una responsabilidad", expresó.