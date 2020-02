Marcelo Ríos: "A Agassi lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque el tenis se iba a la mierda"

Publicado 18/02/2020 18:55:12 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extenista chileno Marcelo Ríos ha asegurado que el estadounidense Andre Agassi dio positivo "cuatro veces" durante su carrera deportiva, pero que a la ATP le interesó taparlo porque si no "el tenis se iba a la mierda", y ha afirmado que en los noventa el circuito abusaba de Masters en pistas duras "para que los ganara Sampras".

"(A Agassi) Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá -tontería- más mierda que existe. Puros gringos metidos", señaló en una entrevista al diario chileno 'La Tercera'.

El exnúmero uno del mundo explicó "nunca" consumió ninguna sustancia ilegal durante su época de tenista. "A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera", dijo. "La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Recuerdo una vez en China en que estaba con la nariz tapada y me iba a comprar algo para destapar sin saber lo que tenía. Es super difícil", añadió.

Además, recordó el episodio de la final del Abierto de Australia 1998 perdida ante el checo Petr Korda, que posteriormente dio positivo ese año. "Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja; justo en un 'Grand Slam', que yo podría haber ganado (...) Ganó siete partidos, llegó a la final como un avión. Al mes, jugué con él y le gané. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un 'Grand Slam'", afirmó.

Por otra parte, Ríos criticó que en los noventa se jugasen tantos torneos en superficie dura. "En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que los ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos", indicó.

En otro orden de cosas, valoró la suspensión por dopaje de su compatriota Nicolás Jarry, una sanción que se anunció a principios de año. "Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy profesional (...) Ojalá salga que fue una equivocación. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Hablé con Nico y está afectado, y está tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia. Sobre todo, en un país como Chile donde somos tan chaqueteros", subrayó.

Por último, alabó al suizo Roger Federer, un jugador que "tenísticamente es perfecto" y que mostró su admiración por el chileno. "Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad... Me saco el gorro. Yo estaría en mi casa hace 10 años. Me quería para el Salón de la Fama; que me elijan me importa una raja, no quiero ni estar, pero que Federer ya haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante", señaló.

"Con eso me gané el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me doy pagado de haber sido tenista", concluyó.