Marcelo, sobre la Superliga: "No es asunto mío, prefiero no comentar"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Real Madrid Marcelo Vieira celebró el triunfo (0-3) cómodo ante el Cádiz este miércoles, para seguir en la lucha por el título después del empate ante el Getafe, confiados en "no perder puntos" y disfrutar de la recta final, además de no querer dar su opinión respecto a la Superliga.

"Hemos hecho el partido así (para ganar cómodos), con muchas ganas presionando arroba, la transición de ellos hemos robado muchos balones, ha generado un gol, era nuestra idea", dijo en declaraciones a Movistar Plus en el Ramón de Carranza.

El 0-1 de Benzema abrió la lata y el Cádiz fue cediendo su resistencia. "Si hablo de Benzema puedo estar todo el día. Nos ayuda y aporta mucho. Sabemos de sus cualidades y estamos para aprovecharlas", apuntó.

"Vamos a apretar hasta el final. No se rinde el Madrid y tenemos la posibilidad de dormir líderes, vamos a intentar no perder puntos ahora. Afrontamos lo que queda con mucha ilusión, con ganas y estamos ilusionados para la recta final. Hay que disfrutar y aprovechar cada momento.

Preguntado por la Superliga, Marcelo dijo que prefería no pronunciarse sobre este tema. "Soy uno de los capitantes pero prefiero no comentar, este tema no es asunto mío, prefierro hablar de que somos líderes hoy, del partido", sentenció el brasileño.