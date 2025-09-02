Marco Asensio deja el PSG y ficha por el Fenerbahce

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Marcos Asensio dejó este lunes el Paris Saint-Germain francés para jugar en el Fenerbahce turco, con el que ha firmado por las próximas tres temporadas, según confirmó el conjunto de Estambul.

"Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición en este estadio ya que me han comentado que hay un ambiente estupendo. Quiero incorporarme al equipo y entrenar con mis compañeros lo antes posible. He recibido muchos mensajes de nuestra afición y espero corresponder a su cariño consiguiendo grandes éxitos juntos", subrayó el balear.

Por su parte, el director deportivo del Fenerbahce, Devin Özek, recalcó la felicidad del club por fichar a un "jugador especial". "Marco ha estado deseando jugar en el Fenerbahçe desde nuestra primera conversación. Aportará un gran valor a nuestro equipo con su creatividad, habilidades técnicas, inteligencia de juego y experiencia en campeonatos", indicó.

Marco Asensio llega al conjunto turco después de no poder brillar en el PSG, actual campeón de Europa, por el que fichó en el verano de 2023 procedente del Real Madrid y donde su protagonismo había decaído en la última temporada, lo que motivó su cesión en el mercado invernal al Aston Villa inglés. Deja el conjunto parisino con siete goles y once asistencias.