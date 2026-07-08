Marcos Alonso renueva dos temporadas con el RC Celta

Archivo - Marcos Alonso of RC Celta de Vigo in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at Riyadh Air Metropolitano stadium on May 09, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta confirmó este miércoles la renovación del defensa español Marcos Alonso por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, un premio a haberse convertido desde su llegada a Vigo "en una pieza clave dentro del esquema" del técnico Claudio Giráldez y de cara a seguir "aportando su experiencia, liderazgo y veteranía a un equipo que volverá a competir en la Liga Europa por segunda campaña consecutiva".

El madrileño llegó al conjunto gallego en el verano 2024 tras su paso por el FC Barcelona y firmó por una campaña más otra opcional, y ahora continuará dos años más en las filas célticas. "Su polivalencia, gran golpeo de balón y capacidad para competir al máximo nivel le han permitido asumir un papel protagonista en la zaga celeste, siendo un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego", subrayó el RC Celta.

En estas dos temporadas con el equipo vigués, el futbolista, que puede actuar de central o lateral izquierdo, ha sumado 76 partidos oficiales, en los que ha marcado cinco goles. Además, la pasada campaña 25-26, fue el jugador de campo con mayor participación de la plantilla, con 3.759 minutos repartidos en 43 encuentros oficiales, "unos registros que reflejan la confianza depositada en un futbolista que responde siempre con personalidad y un gran rendimiento".

"Con una trayectoria extraordinaria y totalmente comprometido con los valores celestes, Marcos Alonso afronta ahora una nueva etapa con la ilusión de seguir haciendo disfrutar al celtismo en una temporada que acaba de arrancar y que ya promete grandes emociones", sentenció el RC Celta.